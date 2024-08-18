Aydemir Akbaş’ın cenazesinde yakışmayan görüntüler! İbrahim Tatlıses geldiği sırada arbede çıktı

18 Ağustos 2024 14:21 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 14:23

Usta oyuncu Aydemir Akbaş'a veda! Gözyaşları sel oldu: "Beni bekledi, yarım saat sonra vefat etti"

Usta oyuncu Aydemir Akbaş'a veda! Gözyaşları sel oldu: "Beni bekledi, yarım saat sonra vefat etti"

Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, evinde baygın halde bulunmuş, hastaneye götürülmüş, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Akbaş, kaldırıldığı hastanede 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Aydemir Akbaş’ın cenaze namazı bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılındı. Cenaze namazı için camiye Akbaş'ın çok sayıda dostu ve sanatçı arkadaşları akın etti.

CENAZEYİ BIRAKIP TELEFONA SARILDILAR

İbrahim Tatlıses’in de tekerlekli sandalye ile geldiği camide yakışmayan görüntüler ortaya çıktı. Tatlıses'in camiye girişi sırasında elinde telefonla o anları görüntülemek isteyen vatandaşlar yüzünden arbede yaşandı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.