Usta oyuncu Aydemir Akbaş'a veda! Gözyaşları sel oldu: "Beni bekledi, yarım saat sonra vefat etti"
Usta oyuncu Aydemir Akbaş 88 yaşında hayatını kaybetti. Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen anma töreninde gözyaşları sel oldu. Yakın dostunun vefatıyla sarsılan İbrahim Tatlıses'in sözleri herkesi duygulandırdı.
Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş, Şişli'de tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberiyle herkesi yasa boğan usta oyuncunun cenaze namazı öğle namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak.
Akbaş'ın Galatasaray bayrağına sarılı tabutu, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen törenin ardından camiye getirildi. Birçok ünlü ismin akın ettiği anma töreninde gözyaşları sel oldu.
"EN SON BENİ BEKLEDİ"
Gözyaşlarına boğulan İbrahim Tatlıses, "45 senelik arkadaşım, bir gün bile kalbini kırmadım. O da benim kırmadı. En son beni bekledi yanına gittim odaya girip ‘Aydoş ben geldim’ dedim. Yarım saat sonra da vefat etti. Nereden bir ‘Aydoş’ daha bulacağım nereden? Böyle bir dost yok" sözleriyle veda etti.
"ÇOK DEĞERLİ BİR ABİMİZDİ"
Oyuncu Şafak Sezer, "Kendisi ile çalışmaktan çok keyif aldığım değerli bir abimdi. Sinema sinema dedi, sinema ile de vefat etti. Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.