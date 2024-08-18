Usta oyuncu Aydemir Akbaş'a veda! Gözyaşları sel oldu: "Beni bekledi, yarım saat sonra vefat etti"

Gözyaşlarına boğulan İbrahim Tatlıses, "45 senelik arkadaşım, bir gün bile kalbini kırmadım. O da benim kırmadı. En son beni bekledi yanına gittim odaya girip ‘Aydoş ben geldim’ dedim. Yarım saat sonra da vefat etti. Nereden bir ‘Aydoş’ daha bulacağım nereden? Böyle bir dost yok" sözleriyle veda etti.

"ÇOK DEĞERLİ BİR ABİMİZDİ"

Oyuncu Şafak Sezer, "Kendisi ile çalışmaktan çok keyif aldığım değerli bir abimdi. Sinema sinema dedi, sinema ile de vefat etti. Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.