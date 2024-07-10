Ayşe Mine'den üzen haber! Kanser teşhisi konuldu

10 Temmuz 2024 12:17 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 12:26

80'lerin ünlü ismi Ayşe Mine hayranlarını üzdü...



Bir süredir sağlık sorunları yaşayan şarkıcıya yapılan tetkiklerin ardından 'kolon ve rektum kanseri' teşhisi konuldu.

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

63 yaşındaki Ayşe Mine, tedaviye başlarken haberi yakın dostu Onur Akay şu sözlerle duyurdu:

"Canım Ayşe Mine, şu an Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde yatıyor ve kanserle savaşıyor. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin, değerli sanatçımıza dualarınızda yer verin. Hem sesinin hem de yüzünün güzelliği ile bir döneme damga vurmuş sanatçımız için, yapılması gereken her şeyi yapalım"