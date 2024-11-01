Bahar dizisine yeni oyuncu! Aile Arasında oyuncuları buluştu

01 Kasım 2024 16:43 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 16:43

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisine yeni oyuncu dahil oldu. Büşra Pekin'in geçtiğimiz hafta diziden ayrılmasının ardından Aile Arasında filminde de Demet Evgar ile birlikte rol alan Ayta Sözeri dahil oldu.

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Demet Evgar​, Buğra Gülsoy​ ve Mehmet Yılmaz Ak​'ın başrolünde yer aldığı Bahar​ dizisinin yeni bölümüne Ayta Sözeri geliyor. Büşra Pekin'in ayrılmasının ardından senaryoda değişikliğe gidildi ve yeni karakterler eklendi.

BAHAR DİZİSİNE AYTA SÖZERİ GELİYOR

Bahar dizisinin kadrosuna yeni bir isim geliyor. Daha önce Arka Sokaklar, Akasya Durağı, Kayıp Şehir, Paramparça ve Kırmızı Oda dizilerinde rol alan Ayta Sözeri, Bahar dizisinin kadrosuna katıldı. Ayta Sözeri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bahar dizisini etiketleyerek aldığı çiçekleri paylaştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Geçtiğimiz sezona damgasını vuran yapımlardan biri olan Bahar Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” dizisi bu sezon da büyük ilgi görüyor. Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği dizinin yeni sezonuna başhekim Süreyya Biçer karakteri eklenmişti.