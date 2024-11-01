Beren Saat dağ keçilerini elleriyle besledi! Eğlenmeye gitti, keçileri görünce her şeyi unuttu

01 Kasım 2024 15:30 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 15:39

Oyuncu Beren Saat, uzun süre sonra sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. gittiği mekanda dağ keçilerini besleyen Beren Saat eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaştı.

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Beren Saat​, Gizli Dolap dizisinin hazırlıklarına devam ederken, sosyal medya​ paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Son olarak arkadaşıyla gittiği mekanda dağ keçilerini besleyen Beren Saat, beğeni yağmuruna tutuldu.

BEREN SAAT DAĞ KEÇİLERİNİ BESLEDİ

Beren Saat, sosyal medya hesabından dağ keçilerini beslediği anları paylaştı Sosyal medya hesabından "Keçi Kulübü" notuyla paylaştığı videoda keçileri besleyen Beren Saat'e yakın arkadaşı Hande Atıcı Miras eşlik etti. Ünlü oyuncu, keçilere yakın olmak için uğraşınca hayranları tarafından "Pamuk kalpli Beren" yorumları yaptı. Beren Saat dağ keçilerini elleriyle besledi.

Beren Saat uzun bir aradan sonra mini dizi ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Beren Saat'in başrolünde yer aldığı Gizli Dolap dizisinin çekimleri başlarken, setten yayınlanan ilk karede Beren Saat'in tarzı beğeni yağmuruna tutuldu.