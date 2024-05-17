Bahar'ın yıldızı Demet Evgar'dan annelik hareketi! Belediye parkını onardı

17 May 2024 09:32 - Güncelleme : 17 May 2024 09:32

Başrolünde Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı Bahar dizisinin oyuncusu Demet Evgar, tek repo gününde kızı Mavi ile parka gitti. Çıkan vidayı gören Evgar, kendini tutamadı.

DEMET EVGAR PARKTA VİDA SIKTI

İzin günlerini bir yaşında olan kızı Mavi ile geçiren Demet Evgar, kızını götürdüğü parktaki çıkan vidaları görünce dayanamadı. Tornavidayla vidaları sıkan Evgar o anları, "Repo günümde, parkta yerinden çıkan vidaları yıldız tornavidayla sıkarken" notunu düştü.