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 | Dilek Ulusan

Başak Dizer paylaşımıyla geçmişe götürdü

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden biri. Son olarak paylaşımıyla geçmişe götüren Başak Dizer'e yorum yağdı.

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Başak Dizer paylaşımıyla geçmişe götürdü
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 17:26

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Son olarak Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin Stylist'liğini üstlenen 48 yaşındaki Dizer, Eylül 2023'te katıldığı bir düğünden paylaşım yaptı.

BAŞAK DİZER GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ

Eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile nikah şahitliği yapan Dizer paylaşımına "Telefonum sağolsun böyle tatlı bir video hazırlamış, sürpriz." notunu düştü. Kıvanç Tatlıtuğ2un herkesle tek tek ilgilenmesine, çiftin doğal hallerine yorum yağdı.

Başak Dizer paylaşımıyla geçmişe götürdü

Kimler Geldi Kimler Geçti'nin Stylist'i Başak Dizer, sosyal medya paylaşımlarında Serenay Sarıkaya'yı es geçtiği İddialarına cevap Verdi! Dizinin stylingini yapan Başak Dizer'in ilk defa bu iddiaların ardından Serenay Sarıkaya'yı paylaşarak iddialara son noktayı koydu. Dizer 'Güzel dizimiz Kimler Geldi Kimler Geçti, 1. ve 2. sezon dört başrolün stylingi de bizden' notunu düşerek Serenay Sarıkaya'yı da paylaştı.

Başak Dizer paylaşımıyla geçmişe götürdü
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