Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Batman Petrolspor kutlamasında Murat Boz rüzgarı! Oy Oy Batmanlım performansı sosyal medyayı salladı!

Batman Petrolspor'un şampiyonluk kutlamalarına Murat Boz'da eşlik etti. Binlerce taraftarın meydanları doldurduğu kutlamalarda sahneye çıkan Murat Boz, seslendirdiği şarkılar ve Batman Petrolspor için hazırladığı Oy Oy Batmanlım parçasıyla sosyal medyayı adeta salladı. Coşkunun bir an olsun düşmediği gecede taraftarla hem şampiyonluğu kutladı hem de Murat Boz şarkılarıyla coştu. İşte Batman Petrolspor kutlamasında Murat Boz rüzgarı...

Batman Petrolspor'un şampiyonluk kutlamaları, Murat Boz'un sahne performansıyla da gündeme oturdu. Kentin merkezinde dev bir kutlama organizasyonu düzenlendi. Binlerce taraftar kutlamaya akın ederken, Murat Boz'un Batman Petrolspor için seslendirdiği 'Oy Oy Batmanlım' parçası kısa sürede viral oldu. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntüler, kullanıcıları ikiye bölerken, konser boyunca yaşanan coşku kadar gelen yorumlar da dikkat çekti. İşte Oy Oy Batmanlım performansıyla konuşulan Murat Boz ve Batman Petrolspor kutlamalarına dair merak edilen detaylar...

HABERİN ÖZETİ

Batman Petrolspor kutlamasında Murat Boz rüzgarı! Oy Oy Batmanlım performansı sosyal medyayı salladı!

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Batman Petrolspor'un şampiyonluk kutlamaları, Murat Boz'un sahne performansı ve 'Oy Oy Batmanlım' şarkısının viral olmasıyla gündeme oturdu.
Batman Petrolspor'un şampiyonluk kutlamaları için kent merkezinde dev bir organizasyon düzenlendi.
Murat Boz, kutlamalarda Batman Petrolspor için özel olarak hazırladığı 'Oy Oy Batmanlım' şarkısını seslendirdi.
Şarkının viral olması sosyal medyada kullanıcıları ikiye böldü.
Kutlamalara Murat Boz dışında Cengiz İmren, Rewşan Çeliker ve Veysel Akat gibi sanatçılar da katıldı.
Batman Petrolspor Başkanı Av. Mehmet Hakan Toy, Murat Boz'a Kırmızı-Beyaz forma hediye etti.
Murat Boz, 24 yıl sonra gelen şampiyonluk gururu için ilk defa Batman'ı ziyaret etti.
BATMAN PETROLSPOR KUTLAMASINDA MURAT BOZ RÜZGARI!

Batman Petrolspor taraftarının heyecanla beklediği kutlamalar, verilen konser etkinliğiyle adeta festival havasına döndü.

Batman Petrolspor kutlamasında Murat Boz rüzgarı! Oy Oy Batmanlım performansı sosyal medyayı salladı!

Gecede sahne alan Murat Boz, Batman Petrolspor için özel hazırladığı Oy Oy Batmanlım şarkısını da sahnede seslendirdi. Meydanı dolduran binlerce kişi sanatçıya eşlik ederken, o anlar kısa sürede sosyal medyada da viral oldu.

Batman Petrolspor kutlamasında Murat Boz rüzgarı! Oy Oy Batmanlım performansı sosyal medyayı salladı!

BATMAN PETROLSPOR ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA YILDIZ GEÇİDİ

Batman Petrolspor şampiyonluk kutlamalarında duygusal anlar da geceye damga vurdu. Kırmızı - Beyaz renklerle süslenen meydanlarda gençlerden çocuklara, kadınlardan yaşlılara kadar tüm taraftar gece boyunca coştu.

Batman Petrolspor kutlamasında Murat Boz rüzgarı! Oy Oy Batmanlım performansı sosyal medyayı salladı!

Batman Petrolspor kutlamalarında sahneye Murat Boz dışında Cengiz İmren, Rewşan Çeliker ve Veysel Akat gibi değerli sanatçılar da çıktı. Batman şehir merkezinde düzenlenen etkinlik, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü.

Batman Petrolspor kutlamasında Murat Boz rüzgarı! Oy Oy Batmanlım performansı sosyal medyayı salladı!

SOSYAL MEDYADA GECENİN YANKILARI SÜRÜYOR!

Batman'da düzenlenen kutlamalar sonrası sosyal medyada hareketlendi. Geceye dair pek çok paylaşım yapıldı. Bazı kullanıcılar Murat Boz performansını ayakta alkışlarken, bazıları ise konser organizasyonunu ağır eleştiri bombardımanına tuttu.

Batman Petrolspor kutlamasında Murat Boz rüzgarı! Oy Oy Batmanlım performansı sosyal medyayı salladı!

MURAT BOZ'A KIRMIZI-BEYAZ TAKIM FORMASI HEDİYE EDİLDİ

Batman Petrolspor Başkanı Av. Mehmet Hakan Toy kutlamaya katılan Murat Boz’a Kırmızı-Beyaz forma hediye etti.

Batman Petrolspor kutlamasında Murat Boz rüzgarı! Oy Oy Batmanlım performansı sosyal medyayı salladı!

24 yıl sonra gelen şampiyonluk gururu için ilk defa Batman'a gelen Murat Boz, meydanı dolduran on binlerce Batmanlıya eğlenceli bir gece yaşattı.

Batman Petrolspor kutlamasında Murat Boz rüzgarı! Oy Oy Batmanlım performansı sosyal medyayı salladı!

Şampiyonluk sevincini kutlamalara eşlik eden sanatçılarla zirvede yaşayan vatandaşlar, saatlerce süren performans boyunca yerinde oturmadı. Batman Petrolspor’un 1. Lig yürüyüşünün en görkemli kutlaması olan gecenin daha uzun süre gündemde kalacağı düşünülüyor.

