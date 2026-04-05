Bayhan Deniz Seki olayı aydınlandı! 23 yıl sonra gelen itiraf

Bayhan ve Deniz Seki arasında Popstar Türkiye döneminde yaşanan ve yıllarca konuşulan gerginlik, Survivor 2026’da yeniden gündeme geldi. 23 yıl aradan sonra ilk kez bir araya gelen iki isim, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Survivor birleşme partisinde gerçekleşen buluşma, geçmişte yaşanan olayların perde arkasını da gün yüzüne çıkardı. Bayhan’ın açıklamaları dikkat çekerken, Deniz Seki ile olan geçmişine dair verdiği mesajlar merakı artırdı.

Özetle

DENİZ SEKİ BAYHAN OLAYI NE?

Deniz Seki ile Bayhan arasında yıllar önce Popstar yarışması sırasında yaşanan gerginlik, Türk televizyon tarihinin en çok konuşulan olaylarından biri olmuştu. İddialara göre Deniz Seki, Bayhan’ın geçmişiyle ilgili öğrendiği bazı bilgiler nedeniyle yarışmada yer almasını istemediğini dile getirmiş ve bu sözleri uzun süre gündemde kalmıştı. O dönem büyük yankı uyandıran bu açıklamalar, iki isim arasında yıllarca süren bir kırgınlığa neden oldu.

Yaşanan bu olay, zamanla magazin dünyasında sık sık hatırlatılan bir konu haline gelirken, Deniz Seki ve Bayhan’ın bir daha bir araya gelmeyeceği düşünülüyordu. Survivor 2026 birleşme partisinde 23 yıl aradan sonra ilk kez aynı ortamda buluşan ikili, geçmişte yaşanan gerginliğe de nokta koydu.

DENİZ SEKİ BAYHAN YÜZLEŞMESİ

23 yıl önce Pop Star yarışmasında olan olay bir kez daha gündeme geldi. Deniz Seki ve Bayhan o gün yaşananları tekrardan konuşarak, son noktayı koydu. Deniz Seki, “ Ben o günü haksızlığa uğradığını düşündüğüm bir arkadaşımı Aydan’ın güzel yorum yapması üzerine onu savunmuştum. Sonra yanlış anlaşıldı. Sen de o gün kötü söylemiştin şarkını. Kötü söyleyince ben de dürüst bir kadın olduğum için bunu ifade ettim ve kızın hakkı yendiği için yarışmayı terk ettim. O bambaşka yerlere çekildi” diyerek açıkladı.

BAYHAN’DAN DENİZ SEKİ’YE DÜET TEKLİFİ

Survivor 2026 birleşme partisinde yıllar sonra bir araya gelen Bayhan ve Deniz Seki arasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Geçmişte yaşanan gerginliğin ardından ilk kez aynı sahnede buluşan ikiliden Bayhan, Deniz Seki’ye düet teklifinde bulundu.

Bayhan’ın Deniz Seki’ye düet teklifi, izleyenler tarafından büyük ilgi gördü. Deniz Seki düet teklifine evet diyerek karşılık verdi. Deniz Seki Bayhan düeti’nin ne zaman geleceği ise şimdiden merak konusu oldu.