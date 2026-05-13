Bayhan Survivor 2026’ya veda etti! Canlı yayın açarak duyurdu

Bayhan, TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2026’da son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında verdiği mücadeleyle dikkatleri üzerine çeken Bayhan, sağlık problemlerinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Burun kanaması nedeniyle bir süredir doktor gözetiminde olan Bayhan’ın yarışmaya devam edip edemeyeceği ise merak ediliyordu. Sesiyle ve şarkılarıyla müzik dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan Bayhan’ın Survivor 2026’daki akıbeti belli oldu. Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasının yeni bölümünde yaptığı açıklamada Bayhan’ın sağlık durumu nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini duyurdu. Bayhan’ın Survivor 2026’daki gidişatı ada konseyinde netleşti. Ünlü şarkıcı, canlı yayın açarak Survivor 2026’ya veda ettiğini açıkladı.

Başarılı müzik kariyeriyle adından söz ettiren Bayhan, Survivor 2026 yarışmasına damga vuran isimler arasında yer alıyordu. TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yarışması Survivor 2026’da son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Bayhan’dan sevenlerini üzen haber geldi. Kendine has bir tarzla birbirinden başarılı parçalara imza atan Bayhan, müzik kariyerinin yanı sıra Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Survivor 2026 yarışması başladığından bu yana en çok ses getiren isimler arasında yer alan Bayhan, yaşadığı sağlık problemlerinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda oyun sırasında düşmesi sonucu burnunda kırılmalar meydana gelen Bayhan’ın, doktor kontrollerinde herhangi bir sıkıntı görülmemişti. Bayhan, burnundaki kırılmaların ardından ilerleyen günlerde birdenbire burnundan kan gelmesi üzerine apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

Bayhan, Survivor 2026 yarışmasında yer aldığı süre zarfında performansı, açıklamaları, hareketleri, güçlü sesi ve acı dolu hayat hikayesiyle seyircilerden büyük beğeni toplamayı başarmıştı. Özellikle yarışma başladığı günden bu yana yaptığı her hareket olay olan ve seyirci tarafından büyük beğeni toplayan Bayhan, burun kanaması nedeniyle bir süredir doktor gözetimi altındaydı.

Aşırı kan kaybetmesi sonucunda birkaç gün müşahede altında tutulan Bayhan, 1 hafta boyunca doktor kontrolünde kalmıştı. Burun kanaması nedeniyle bir süredir doktor gözetiminde olan Bayhan’ın yarışmaya devam edip edemeyeceği ise merak ediliyordu.

İstanbul’daki doktorlardan gelen bilgiler doğrultusunda Bayhan’ın sağlık durumuna ilişkin sürecin Survivor 2026 ada koşullarına uygun olmadığına dair karar alındı. Acun Ilıcalı, Survivor yarışmasının yeni bölümünde yaptığı açıklamada Bayhan’ın sağlık durumu nedeniyle yarışmaya devam edemeyeceğini duyurdu.

Acun Ilıcalı, 12 Mayıs 2026 akşamı yayınlanan Survivor 2026 yarışmasında Bayhan’ın sağlık sorunlarından dolayı adaya veda ettiğini açıkladı. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Bayhan'ın Survivor'a devam etme şansının olmadığını belirtti. Diğer yandan Bayhan, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak Survivor 2026’ya veda ettiğini açıkladı.

Survivor 2026’da Ünlüler takımının sevilen yarışmacılarından biri olan Bayhan, canlı yayında “2026 Survivor benim için kapandı, bitti… Kalan bütün yarışmacı arkadaşlarıma, kardeşlerime başarılar dilerim. Allah kolaylıklar versin.” ifadelerine yer verdi.