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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 14:58

Bayhan’ın acılarla dolu hikayesi! Almanya’da yabancılar tarafından büyütüldü

Çocukluğunda Almanya’da yabancılar tarafından büyütülen Bayhan, o dönemlerin kolay geçmediğini anlattı. Almanya’da kaldığı çocuk bakım kurumuna dair sözleriyle dikkatleri üzerine çeken Bayhan, acılarla dolu hikayesiyle yürekleri burktu. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Bayhan’ın acılarla dolu hikayesi! Almanya’da yabancılar tarafından büyütüldü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 14:58

Ünlü şarkıcı , sadece kariyeriyle değil özel hayatındaki olaylarla da gündemdeki yerini almaya devam ediyor. yarışmasıyla hayatımıza giren Bayhan, çocukluğunda yaşadığı olayların kolay geçmediğini anlatan Bayhan’ın acılarla dolu hikayesi gündemdeki yerini aldı.

BAYHAN’IN ACILARLA DOLU HİKAYESİ!

Popstar yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Bayhan, yıllar sonra ‘Tiryakinim’ şarkısıyla tekrardan gündeme gelmişti. Kendine has özgü sesiyle tanınan ancak hayat hikayesinde acılar olan Bayhan’ın hikayesi yürekleri burktu. Şarkı söylerken ki sahnedeki duruşuna şarkıyı hissederek söylemesi derken kendine has tarzıyla sevilen isimler arasında yer alıyor.

Bayhan’ın acılarla dolu hikayesi! Almanya’da yabancılar tarafından büyütüldü

Ancak çocukluğunun arkasında yatan acı dolu hikaye, ünlü şarkıcının bugünlere gelirken çektiklerini gün yüzüne çıkarıyor. Daha önceden çocukluğu hakkında zor dönemler olduğunu söyleyen Bayhan, küçük yaşta annesini kaybetmesinin ardından babasının yanına ’ya gittiğini burada ise yürek burkan hikayesini yaşadığı ifade ediyor.

Bayhan’ın acılarla dolu hikayesi! Almanya’da yabancılar tarafından büyütüldü

Babasının yanına Almanya’ya giden Bayhan, sıkıntılı dönemler yaşadığını daha önce anlatmıştı. Bir süre çocuk bakım kurumunda kaldığını belirtti. Almanya’daki çocukluk yıllarını anlatan Bayhan, yabancılar tarafından büyütüldüğünü ve tek din olarak Hristiyanlığı bildiğini belirtti.

Bayhan’ın acılarla dolu hikayesi! Almanya’da yabancılar tarafından büyütüldü

ALMANYA’DA YABANCILAR TARAFINDAN BÜYÜTÜLDÜ

Annesini küçük yaşlarda kaybetmesinin ardından babasının yanına Almanya’ya giden Bayhan, burada tam bir yıl kaldıktan sonra bakımlarını yurtlarda bulunan yabancıların yaptığını anlattı. O dönemler de kilise de flüt çaldığından da söz eden Bayhan, Çocukken karşılaştığı din kültürünü de şu sözlerle ifade etti.

Bayhan’ın acılarla dolu hikayesi! Almanya’da yabancılar tarafından büyütüldü

Bayhan, “Benim ilk öğrendiğim din Hristiyanlıktır.” diyerek hayatını tam olarak anlamaya çalıştığı dönemler de içinde bulunduğu ortamın kendisine bunu öğrettiğini belirten şarkıcı o dönemlerdeki çocukluk deneyimlerinin bir parçası olduğunu da açıklamalarına ekliyor

Bayhan’ın acılarla dolu hikayesi! Almanya’da yabancılar tarafından büyütüldü

Hayatını acılarla dolu yaşayan Bayhan, Popstar yarışmasının ardından Türkiye’de en çok dinlenen şarkıcılar arasında yer almaya başladı. Özellikle de kendine has şarkı söyleme şekliyle herkes tarafından büyük bir heyecanla takip edilirken geçtiğimiz yıl yarışmasına katılmasıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Bayhan’ın acılarla dolu hikayesi! Almanya’da yabancılar tarafından büyütüldü

Hemen hemen finale kadar giden Bayhan, başarılı performansları ve ada hayatındaki esprili konuşmasıyla izleyiciyi ekran başına kilitlemişti. Hayranları ve sevenleri tarafından yakından takip edilen Bayhan, Almanya’da geçen zaman ve anlattığı bu yıllar dinleyenleri de duygulandırdı.

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#bayhan
#survivor
#Popstar
#Almanya
#Tiryakinim
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