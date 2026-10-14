Bayhan’ın acılarla dolu hikayesi! Almanya’da yabancılar tarafından büyütüldü

Ünlü şarkıcı Bayhan, sadece kariyeriyle değil özel hayatındaki olaylarla da gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Popstar yarışmasıyla hayatımıza giren Bayhan, çocukluğunda yaşadığı olayların kolay geçmediğini anlatan Bayhan’ın acılarla dolu hikayesi gündemdeki yerini aldı.

BAYHAN’IN ACILARLA DOLU HİKAYESİ!

Popstar yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınan Bayhan, yıllar sonra ‘Tiryakinim’ şarkısıyla tekrardan gündeme gelmişti. Kendine has özgü sesiyle tanınan ancak hayat hikayesinde acılar olan Bayhan’ın hikayesi yürekleri burktu. Şarkı söylerken ki sahnedeki duruşuna şarkıyı hissederek söylemesi derken kendine has tarzıyla sevilen isimler arasında yer alıyor.

Ancak çocukluğunun arkasında yatan acı dolu hikaye, ünlü şarkıcının bugünlere gelirken çektiklerini gün yüzüne çıkarıyor. Daha önceden çocukluğu hakkında zor dönemler olduğunu söyleyen Bayhan, küçük yaşta annesini kaybetmesinin ardından babasının yanına Almanya’ya gittiğini burada ise yürek burkan hikayesini yaşadığı ifade ediyor.

Babasının yanına Almanya’ya giden Bayhan, sıkıntılı dönemler yaşadığını daha önce anlatmıştı. Bir süre çocuk bakım kurumunda kaldığını belirtti. Almanya’daki çocukluk yıllarını anlatan Bayhan, yabancılar tarafından büyütüldüğünü ve tek din olarak Hristiyanlığı bildiğini belirtti.

ALMANYA’DA YABANCILAR TARAFINDAN BÜYÜTÜLDÜ

Annesini küçük yaşlarda kaybetmesinin ardından babasının yanına Almanya’ya giden Bayhan, burada tam bir yıl kaldıktan sonra bakımlarını yurtlarda bulunan yabancıların yaptığını anlattı. O dönemler de kilise de flüt çaldığından da söz eden Bayhan, Çocukken karşılaştığı din kültürünü de şu sözlerle ifade etti.

Bayhan, “Benim ilk öğrendiğim din Hristiyanlıktır.” diyerek hayatını tam olarak anlamaya çalıştığı dönemler de içinde bulunduğu ortamın kendisine bunu öğrettiğini belirten şarkıcı o dönemlerdeki çocukluk deneyimlerinin bir parçası olduğunu da açıklamalarına ekliyor

Hayatını acılarla dolu yaşayan Bayhan, Popstar yarışmasının ardından Türkiye’de en çok dinlenen şarkıcılar arasında yer almaya başladı. Özellikle de kendine has şarkı söyleme şekliyle herkes tarafından büyük bir heyecanla takip edilirken geçtiğimiz yıl Survivor yarışmasına katılmasıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Hemen hemen finale kadar giden Bayhan, başarılı performansları ve ada hayatındaki esprili konuşmasıyla izleyiciyi ekran başına kilitlemişti. Hayranları ve sevenleri tarafından yakından takip edilen Bayhan, Almanya’da geçen zaman ve anlattığı bu yıllar dinleyenleri de duygulandırdı.