Survivor Bayhan kanlar içinde kaldı! Acun Ilıcalı kötü haberi duyurdu: 'Bir numaralı konumuz Bayhan'

Survivor 2026'nın en sevilen yarışmacılarından biri olan şarkıcı Bayhan sevenlerini ve izleyenleri oldukça korkuttu. Survivor 2026’nın yeni bölüm fragmanını izleyenler 'Bayhan'a ne oldu?' sorusunu araştırmaya başladı. Yayımlanan yeni fragmanda Bayhan'ın kanlar içinde kaldığı görülürken, Acun Ilıcalı’nın açıklaması herkesi korkuttu.

"BİR NUMARALI KONU BAYHAN"

Fragmanda Bayhan'ın kanlar içinde hastaneye kaldırıldığı görülürken, Acun Ilıcalı Ada Konseyi'nde "Şu anda bizim için bir numaralı konu Bayhan. Bayhan'ı gözetim altına alıyoruz kanaması durmadı. Bayhan hepimizi korkuttu" ifadeleri dikkat çekti.

"HER YER KAN..."

Survivor Nobre ise Bayhan'ı gördüğü anları anlatarak "Ben korktum bir anda düştü ve hiçbir güç de yok. Her yer kan..." dedi.