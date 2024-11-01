Belçim Bilgin ve Onur Tuna partner oldu!

01 Kasım 2024 11:42 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 11:42

Uzun bir aranın ardından yeni projeyle sevenlerinin karşısına çıkacak Belçim Bilgin'in yeni partneri belli oldu. Bağlantı Hatası filminde Belçim Bilgin'in partneri Onur Tuna oldu.

5 Kasım'da çekimleri başlayacak Bağlantı Hatası filminin başrol oyuncuları belli oldu. Onur Tuna ve Belçim Bilgin'in partner olarak izleyici karşısına çıkacağı film Bağlantı Hatası, konusuyla da dikkat çekiyor.

BELÇİM BİLGİN İLE ONUR TUNA PARTNER OLDU

Ali Kobanbay imzalı… Yönetmen koltuğunda Gökçen Usta’nın oturacağı film Bağlantı Hatası, özel bir okulda zorbalıkla mücadele eden genç bir grubu konu alıyor. Cumartesi günü okuma provası yapacak başrol oyuncuları Onur Tuna ve Belçim Bilgin ilk kez bir araya gelecek.

Onur Tuna Alper rolüyle, Belçim Bilgin ise Merve karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Ayrıca filmde Asena Keskinci, Utku Coşkun, Hamdi Alkan ve Fatih Berk Şahin gibi isimler de rol alıyor. Akran zorbalığının anlatıldığı dizi, 27 Mart'ta gösterime girecek.