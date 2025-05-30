Bella Hadid ile Gigi Hadid'in bir kız kardeşi olduğu ortaya çıktı

Dünyaca ünlü modeller Gigi Hadid ile Bella Hadid'in bir kız kardeşleri olduğu ortaya çıktı. Hadid kardeşler, üvey kardeşleri Aydan Nix ile 2023'te tanıştıklarını açıkladı

Dünyaca ünlü kardeşler Gigi ile Bella Hadid'in yıllar sonra kız kardeşleri olduğunu öğrendikleri ortaya çıktı. Filistinli bir baba ve Hollandalı bir annenin çocukları olarak ABD'de dünyaya gelen Hadid kardeşlerin kız kardeşleri olduğu ortaya çıktı.

HADID KARDEŞLERE BİR KIZ KARDEŞ DAHA

Hadid kardeşler, babaları Mohamed Hadid'in kısa süren bir ilişkisinden dünyaya gelen Aydan Nix adında, 23 yaşında bir kız kardeşleri olduğunu doğruladı.

İlk kez kardeşleri hakkında konuşan Hadid kardeşler, "Babamız 20 yıl önce annemizle boşanmanın ardından, emlakçı Teri Hatfield Dull ile hamilelikle sonuçlanan kısa bir ilişki yaşadı. Bu birliktelikten kardeşimiz Aydan Nix dünyaya geldi" dedi. Hadid kardeşler, Aydan Nix’in yakın zamana kadar Mohamed Hadid’in babası olduğunu bilmediğini, babası olduğunu zannettiği bir adamla birlikte büyüdüğünü açıkladı.