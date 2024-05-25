Bennu Yıldırımlar'dan ekranlara sert dönüş yaptı! Bahar'ın Demet Evgar'ına yardıma geliyor

25 May 2024 15:11 - Güncelleme : 25 May 2024 15:11

Dizi dünyasındaki değişimleri anında paylaşan Birsen Altuntaş, bu kez Bahar dizisine Bennu Yıldırımları'n geleceğini duyurdu. Başrol oyuncusu Demet Evgar sayesinde dizi adeta izlenme rekoru kırdı.

BENNU YILDIRIMLAR'DAN EKRANLARA SERT DÖNÜŞ!

Yaprak Dökümü dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan Bennu Yıldırımlar, Bahar dizisine avukat rolüyle gelecek. Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı ve izlenme rekoru kıran Bahar dizisine gelen efsane oyuncu yakın çevresine çok heyecanlı olduğunu belirttiği ortaya çıktı.

54 yaşındaki Bennu Yıldırımlar, son olarak 2020-2022 yılları arasında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde rol almıştı. Ekranlara bir yıla yakın ara veren Bennu Yıldırımlar, Bahar'ı boşamaya çalışacak olan oyuncu 2 hafta dizide yer alacak. Akabinde dizi 11 Haziran Salı akşamı sezon finali yapacak.