Kadir Ezildi evleniyor: Bomba iddia! Paylaşımları dikkat çekti

25 May 2024 09:29 - Güncelleme : 25 May 2024 09:29

29 yaşındaki fenomen "Kadir Ezildi" evleniyor iddiaları giderek güçlendi. Ezildi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla evleneceğine dair söylentilere neden oldu. Ancak takipçilerinin söylentilerini güçlendiren paylaşımlar yapan Ezildi, henüz konuya ilişkin açıklama getirmedi.

KADİR EZİLDİ EVLENİYOR: BOMBA İDDİA!

Yaptığı temizlikle sosyal medyada tanınan ardından, temizlik programında sunuculuk yapan Kadir Ezildi, 10 yılda ünlülerin camiasına girdi. Videolarının yanı sıra hayat hikayesiyle de akıllarda kalan Kadir Ezildi, geçtiğimiz sene iki acı üst üste yaşadı. Önce anneannesini sonrada dedesini kaybeden Ezildi, uzun süre sosyal medyadan el ayak çekti.

ANNEANNESİNİN VASİYETİ!

Ardından yeniden sosyal medyaya dönen Ezildi, anneannesine verdiği sözleri tutacağını açıkladı. Geçtiğimiz senelerde adı Eda diye bir arkadaşıyla anılan Ezildi, aynı arkadaşıyla kısa süre önce yeniden görüştü.

Görüşmenin ardından ise sık sık evliliğe dair paylaşımlarda bulundu. Takipçilerinin dikkatinden kaçmayan paylaşımlarda Ezildi, aşk şarkıları eklemesi ve genellikle kelebek emojisi koyması "evlilik" iddiaları güçlendirdi. Son olarak da geçtiğimiz gün "Artık eve gelince sıcak çorba içmek istiyorum" paylaşımına hayranları yorum yağdırdı. Ezildi en son paylaşımında ise çocuklarının yapay zekadan resmini yaptırdı.