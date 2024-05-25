Cüneyt Arkın'ın çocukları miras peşine düştü! Filiz Cüreklibatır'dan üvey aileye dava

25 May 2024 13:49 - Güncelleme : 25 May 2024 14:00

Türk sinemasının jönü olarak tarihe geçen Cüneyt Arkın'ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır, kaçırdıkları ve mirastan pay alamadığı iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ile iki erkek kardeşine açtı.

FİLİZ CÜREKLİBATIR'DAN ÜVEY AİLEYE DAVA

2023 yılından beridir devam eden dava İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya davacı Filiz Cüreklibatır ile davalı üvey anne Betül Cüreklibatır ve oğlu Kaan Cüreklibatır avukatlarıyla birlikte katıldı. Mahkeme ailenin uzun yıllar yaşadığı İstanbul üçüncü Levent'teki villasının değeri için bilirkişiye başvurdu.

Bilirkişiler satılan villanın değerini belirleyecek rapor hazırlayacak. Filiz Cüreklibatır, villanın değerinden daha fazla satıldığını ve hakkının verilmediğini iddia etti. Üvey annesi ve üvey erkek kardeşlerine dava açarak hakkını istedi. Gözlerden uzakta bir hayat süren Filiz Cüreklibatır, Cüneyt Arkın'ın Güler Mocan adındaki eşinden dünyaya geldi. 1966 yılında doğan Filiz Cüreklibatır, Boğaziçi Üniversitesi mezunudur. Aile Şirketleri koçu ve Yönetim koçu olarak görev yapıyor.