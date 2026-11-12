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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 10:52

Berdan Mardin'i boşanması hakkında ilk kez konuştu! O görüntülere sert tepki verdi

Şarkıcı Berdan Mardini'nin İngilizce öğretmeni Dilara Talay ile yaptığı evlilik tek celsede sona erdi. Nisan 2025'te nikâh masasına oturan çiftin ayrılığı sessiz sedasız gerçekleşirken, Mardini boşanmanın ardından ilk kez konuştu. Ünlü türkücünün özellikle adliyeden el ele ayrıldıkları yönündeki haberlere ilişkin sözleri dikkat çekti.

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Editor
 Ezgi Sezer
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Berdan Mardin'i boşanması hakkında ilk kez konuştu! O görüntülere sert tepki verdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 10:52

İki çocuğunun annesi Fatoş Yeliler'den 2021 yılında boşandıktan sonra ikinci kez evlenen Berdan Mardini, Dilara Talay ile yaşadığı birlikteliği anlaşmalı olarak noktaladı. Ayrılık sürecinde herhangi bir açıklama yapmayan şarkıcı, sessizliğini bozarak hem eski eşi hakkında konuştu hem de gündeme gelen el ele görüntüleri iddiasının perde arkasını anlattı.

BERDAN MARDİNİ'DEN BOŞANMA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen , boşanmanın ardından yaptığı açıklamada 'ya gideceğini söyledi. Japonlarla ortak yönlerinin bulunduğunu belirten şarkıcı, kıyafet tarzlarının köydeki insanlara benzediğini dile getirdi. Japonya'da yeniden evlenip evlenmeyeceği sorulan Mardini, bu konuda aceleci davranmadığını esprili bir dille ifade etti.

Berdan Mardin'i boşanması hakkında ilk kez konuştu! O görüntülere sert tepki verdi

"BİZ KADERİMİZE AŞIĞIZ"

Yakın zamanda Japonya'ya seyahat edeceğini belirten ünlü türkücü, kendisine yöneltilen evlilik sorusuna şu sözlerle karşılık verdi:

"Dur yeni boşandık. Gelenler gidenler bizim seçimimizden ziyade rabbimin bir kaderi... 'Coğrafya kaderdir' diyorlar ya biz kaderimize aşığız"

Berdan Mardin'i boşanması hakkında ilk kez konuştu! O görüntülere sert tepki verdi

ADLİYEDEN EL ELE ÇIKTIKLARI İDDİASINA CEVAP VERDİ

Dilara Talay ile boşanması hakkında da konuşan Berdan Mardini, eski eşinin iyi bir insan olduğunu ancak anlaşamadıklarını söyledi. sonrasında gündeme gelen, çiftin adliyeden el ele ayrıldığı yönündeki haberlere ise tepki gösterdi.

"O KADAR MEDENİ DEĞİLİM"

Snob Magazin kameralarına konuşan Mardini, söz konusu görüntülerin yanlış yorumlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Berdan Mardin'i boşanması hakkında ilk kez konuştu! O görüntülere sert tepki verdi

"Dilara iyi bir insan, anlaşamadık. Sosyal medyada, 'Adliyeden el ele tutuşup ayrıldılar' yazmışlar. Orası adliye koridoru değil bir galaydı. O kadar medeni değilim, adliyeden el ele çıkmam.

"ADLİYEDEN EL ELE ÇIKMAM"

Kimseyle düşman değilim ama adliyeye el ele girip, öyle çıkmam. Güzel şekilde başladı ve sorunsuz şekilde bitti. Güzel başlayan şeylerin sorunsuz bitmesi insanlık olarak güzel bir şey..."

Berdan Mardin'i boşanması hakkında ilk kez konuştu! O görüntülere sert tepki verdi

BOŞANMA SÜRECİ NASIL GÜNDEME GELMİŞTİ?

Berdan Mardini ile Dilara Talay'ın evliliğinde sorunlar yaşandığına ilişkin iddialar, Talay'ın sosyal medya hesabından Mardini soyadını kaldırmasıyla gündeme gelmişti. Bu gelişme, çiftin ayrılık kararı aldığı yönündeki söylentileri güçlendirmişti.

Berdan Mardin'i boşanması hakkında ilk kez konuştu! O görüntülere sert tepki verdi

TEK CELSEDE EVLİLİKLERİNİ SONLANDIRDILAR

Magazin dünyasında konuşulan ayrılık iddialarının ardından Berdan Mardini ve Dilara Talay, Silivri Adliyesi'nde hâkim karşısına çıktı. Anlaşmalı boşanma yolunu tercih eden çift, tek celsede evliliklerini resmen bitirdi. Duruşmanın ardından sessiz kalmayı tercih eden ikiliden ilk açıklama Berdan Mardini'den geldi. Şarkıcının, ayrılığın sorunsuz sona erdiğini söylemesi ve el ele ayrıldıkları iddiasına ilişkin sözleri ise magazin gündeminde öne çıktı.
 

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#boşanma
#berdan mardini
#japonya
#dilara talay
#Silivri Adliyesi
#Magazin
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