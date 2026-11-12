Berdan Mardin'i boşanması hakkında ilk kez konuştu! O görüntülere sert tepki verdi

İki çocuğunun annesi Fatoş Yeliler'den 2021 yılında boşandıktan sonra ikinci kez evlenen Berdan Mardini, Dilara Talay ile yaşadığı birlikteliği anlaşmalı olarak noktaladı. Ayrılık sürecinde herhangi bir açıklama yapmayan şarkıcı, sessizliğini bozarak hem eski eşi hakkında konuştu hem de gündeme gelen el ele görüntüleri iddiasının perde arkasını anlattı.

BERDAN MARDİNİ'DEN BOŞANMA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen Berdan Mardini, boşanmanın ardından yaptığı açıklamada Japonya'ya gideceğini söyledi. Japonlarla ortak yönlerinin bulunduğunu belirten şarkıcı, kıyafet tarzlarının köydeki insanlara benzediğini dile getirdi. Japonya'da yeniden evlenip evlenmeyeceği sorulan Mardini, bu konuda aceleci davranmadığını esprili bir dille ifade etti.

"BİZ KADERİMİZE AŞIĞIZ"

Yakın zamanda Japonya'ya seyahat edeceğini belirten ünlü türkücü, kendisine yöneltilen evlilik sorusuna şu sözlerle karşılık verdi:

"Dur yeni boşandık. Gelenler gidenler bizim seçimimizden ziyade rabbimin bir kaderi... 'Coğrafya kaderdir' diyorlar ya biz kaderimize aşığız"

ADLİYEDEN EL ELE ÇIKTIKLARI İDDİASINA CEVAP VERDİ

Dilara Talay ile boşanması hakkında da konuşan Berdan Mardini, eski eşinin iyi bir insan olduğunu ancak anlaşamadıklarını söyledi. Boşanma sonrasında gündeme gelen, çiftin adliyeden el ele ayrıldığı yönündeki haberlere ise tepki gösterdi.

"O KADAR MEDENİ DEĞİLİM"

Snob Magazin kameralarına konuşan Mardini, söz konusu görüntülerin yanlış yorumlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dilara iyi bir insan, anlaşamadık. Sosyal medyada, 'Adliyeden el ele tutuşup ayrıldılar' yazmışlar. Orası adliye koridoru değil bir galaydı. O kadar medeni değilim, adliyeden el ele çıkmam.

"ADLİYEDEN EL ELE ÇIKMAM"

Kimseyle düşman değilim ama adliyeye el ele girip, öyle çıkmam. Güzel şekilde başladı ve sorunsuz şekilde bitti. Güzel başlayan şeylerin sorunsuz bitmesi insanlık olarak güzel bir şey..."

BOŞANMA SÜRECİ NASIL GÜNDEME GELMİŞTİ?

Berdan Mardini ile Dilara Talay'ın evliliğinde sorunlar yaşandığına ilişkin iddialar, Talay'ın sosyal medya hesabından Mardini soyadını kaldırmasıyla gündeme gelmişti. Bu gelişme, çiftin ayrılık kararı aldığı yönündeki söylentileri güçlendirmişti.

TEK CELSEDE EVLİLİKLERİNİ SONLANDIRDILAR

Magazin dünyasında konuşulan ayrılık iddialarının ardından Berdan Mardini ve Dilara Talay, Silivri Adliyesi'nde hâkim karşısına çıktı. Anlaşmalı boşanma yolunu tercih eden çift, tek celsede evliliklerini resmen bitirdi. Duruşmanın ardından sessiz kalmayı tercih eden ikiliden ilk açıklama Berdan Mardini'den geldi. Şarkıcının, ayrılığın sorunsuz sona erdiğini söylemesi ve el ele ayrıldıkları iddiasına ilişkin sözleri ise magazin gündeminde öne çıktı.

