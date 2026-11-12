Berdan Mardin'i boşanması hakkında ilk kez konuştu! O görüntülere sert tepki verdi

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İstanbul
İki çocuğunun annesi Fatoş Yeliler'den 2021 yılında boşandıktan sonra ikinci kez evlenen Berdan Mardini, Dilara Talay ile yaşadığı birlikteliği anlaşmalı olarak noktaladı. Ayrılık sürecinde herhangi bir açıklama yapmayan şarkıcı, sessizliğini bozarak hem eski eşi hakkında konuştu hem de gündeme gelen el ele görüntüleri iddiasının perde arkasını anlattı.
Özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen Berdan Mardini, boşanmanın ardından yaptığı açıklamada Japonya'ya gideceğini söyledi. Japonlarla ortak yönlerinin bulunduğunu belirten şarkıcı, kıyafet tarzlarının köydeki insanlara benzediğini dile getirdi. Japonya'da yeniden evlenip evlenmeyeceği sorulan Mardini, bu konuda aceleci davranmadığını esprili bir dille ifade etti.
Yakın zamanda Japonya'ya seyahat edeceğini belirten ünlü türkücü, kendisine yöneltilen evlilik sorusuna şu sözlerle karşılık verdi:
"Dur yeni boşandık. Gelenler gidenler bizim seçimimizden ziyade rabbimin bir kaderi... 'Coğrafya kaderdir' diyorlar ya biz kaderimize aşığız"
Dilara Talay ile boşanması hakkında da konuşan Berdan Mardini, eski eşinin iyi bir insan olduğunu ancak anlaşamadıklarını söyledi. Boşanma sonrasında gündeme gelen, çiftin adliyeden el ele ayrıldığı yönündeki haberlere ise tepki gösterdi.
Snob Magazin kameralarına konuşan Mardini, söz konusu görüntülerin yanlış yorumlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Dilara iyi bir insan, anlaşamadık. Sosyal medyada, 'Adliyeden el ele tutuşup ayrıldılar' yazmışlar. Orası adliye koridoru değil bir galaydı. O kadar medeni değilim, adliyeden el ele çıkmam.
Kimseyle düşman değilim ama adliyeye el ele girip, öyle çıkmam. Güzel şekilde başladı ve sorunsuz şekilde bitti. Güzel başlayan şeylerin sorunsuz bitmesi insanlık olarak güzel bir şey..."
Berdan Mardini ile Dilara Talay'ın evliliğinde sorunlar yaşandığına ilişkin iddialar, Talay'ın sosyal medya hesabından Mardini soyadını kaldırmasıyla gündeme gelmişti. Bu gelişme, çiftin ayrılık kararı aldığı yönündeki söylentileri güçlendirmişti.
Magazin dünyasında konuşulan ayrılık iddialarının ardından Berdan Mardini ve Dilara Talay, Silivri Adliyesi'nde hâkim karşısına çıktı. Anlaşmalı boşanma yolunu tercih eden çift, tek celsede evliliklerini resmen bitirdi. Duruşmanın ardından sessiz kalmayı tercih eden ikiliden ilk açıklama Berdan Mardini'den geldi. Şarkıcının, ayrılığın sorunsuz sona erdiğini söylemesi ve el ele ayrıldıkları iddiasına ilişkin sözleri ise magazin gündeminde öne çıktı.