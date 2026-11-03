Berdan Mardini’nin ikinci evliliği de bitti! Dilara Talay ile aşkları nasıl başlamıştı?

Ayrılıklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Berdan Mardini ve Dilara Talay’ın boşanma sürecini kamuoyuna duyurmadan tamamladığı belirtildi. Yaklaşık iki yıllık sevgililik döneminin ardından evlenen çiftin kısa süren evliliği magazin gündeminde dikkat çekti.

BERDAN MARDİNİ’NİN İKİNCİ EVLİLİĞİ DE BİTTİ

Berdan Mardini ile İngilizce öğretmeni Dilara Talay’ın ilişkisi 2023 yılında başladı. Aralarında yaklaşık 15 yaş fark bulunan çift, birlikteliklerini sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gözler önüne serdi.

Mardini'nin yeni ilişkisi, 2021 yılında iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile boşanmasının ardından gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı, yeni aşkıyla birlikte hayatında farklı bir sayfa açmıştı. Ancak çiftin boşandığı haberi geldi.

YAŞ FARKI UZUN SÜRE KONUŞULDU

Berdan Mardini ile Dilara Talay arasındaki yaş farkı, ilişkilerinin ilk dönemlerinden itibaren sosyal medyada tartışma konusu oldu. Çifte yönelik çeşitli yorumlar yapılırken Mardini, bu konuda açıklamalarda bulunmuştu.

Ünlü şarkıcı, daha önce yaptığı bir açıklamada ilişkilerindeki yaş farkına değinerek, "Aramızdaki yaş farkını ben dengeliyorum. Tartışmalarımız oluyor tabii ki. Sonrasında olayı düzeltiyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

SÜRPRİZ NİKÂHLA EVLENDİLER

Yaklaşık iki yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çift, 11 Nisan 2025'te Başakşehir Nikâh Dairesi'nde sade bir törenle dünyaevine girdi. Nikâh sonrasında konuşan Berdan Mardini, sade bir tören tercih ettiklerini belirterek, "Millet Paris, Roma ve Atina'da evlenir biz de Başakşehir'i seçtik. Başakşehir'de yurt dışı sayılır" sözleriyle esprili bir açıklama yapmıştı.

Mardini, balayı planları hakkında ise eşini önce memleketi Mardin'e götürmek istediğini dile getirmişti.

AYRILIK İDDİALARI ÖNCE SOSYAL MEDYADA GÜNDEME GELDİ

Çiftin evliliğinde sorun yaşandığına ilişkin iddialar, 2025 yılının ağustos ayında gündeme gelmeye başladı. İkilinin sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bırakması ve birlikte çekildikleri fotoğrafları kaldırması dikkat çekti.

Nikâhın ardından soyadını Mardini olarak değiştiren Dilara Talay'ın yeniden Talay soyadını kullanmaya başlaması da ayrılık söylentilerini güçlendirdi. Berdan Mardini'nin sosyal medya hesabından yaptığı dikkat çekici paylaşım da magazin gündeminde geniş yer buldu. Daha sonra çiftin birlikte görüntülenmesi, ayrılık iddialarının bir süreliğine yeniden tartışılmasına neden olmuştu. Son gelişmeyle birlikte çiftin evliliğini resmen sonlandırdığı öğrenildi.