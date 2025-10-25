Berdan Mardini'den kötü haber! Tüm işleri iptal oldu

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından ses teli ameliyatı geçirdiğini açıklayan Mardini, "Bir süredir konuşamıyorum" dedi.

Mardini, "Allah'ın izniyle 30 Ekim'de kontrolüm var. Sonrasında inşallah yavaş yavaş geçecek" ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçının bu süre zarfında sadece yazı yoluyla iletişim kurabildiği öğrenildi.

TÜM İŞLERİNİ İPTAL ETTİ!

Mardini, ameliyatın gerekliliği olan ses dinlendirme süreci nedeniyle sahne performanslarını ve iş görüşmelerini iptal etmek zorunda kaldı. Paylaşımında bu konuyu dile getiren Mardini, "Rabbim kimseye sağlık sorunu vermesin, hele ki o ekmek teknesi ise… Allah'ım sınamasın inşallah." ifadelerine yer verdi.

Mardini, sürecin olumlu ilerlediğini ve kısa süre içinde yeniden müzik çalışmalarına döneceğinin de müjdesini verdi. "Yeni şarkılar ve kamu projeleriyle yakında yeniden üretimde olacağım" diyen şarkıcıya geçmiş olsun mesajları yağdı.