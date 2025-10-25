Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Yasemin Güldemir

Berdan Mardini'den kötü haber! Tüm işleri iptal oldu

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini'den gelen son haber sevenlerini üzdü. Ses tellerinden ameliyat olduğunu açıklayan Mardini bir süredir konuşamadığını da söyledi.

Berdan Mardini'den kötü haber! Tüm işleri iptal oldu
25.10.2025
25.10.2025
saat ikonu 17:06

Ünlü şarkıcı , hakkında açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından ses teli ameliyatı geçirdiğini açıklayan Mardini, "Bir süredir konuşamıyorum" dedi.

Berdan Mardini'den kötü haber! Tüm işleri iptal oldu

Mardini, "Allah'ın izniyle 30 Ekim'de kontrolüm var. Sonrasında inşallah yavaş yavaş geçecek" ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçının bu süre zarfında sadece yazı yoluyla iletişim kurabildiği öğrenildi.

TÜM İŞLERİNİ İPTAL ETTİ!

Mardini, ameliyatın gerekliliği olan ses dinlendirme süreci nedeniyle sahne performanslarını ve iş görüşmelerini iptal etmek zorunda kaldı. Paylaşımında bu konuyu dile getiren Mardini, "Rabbim kimseye sağlık sorunu vermesin, hele ki o ekmek teknesi ise… Allah'ım sınamasın inşallah." ifadelerine yer verdi.

Mardini, sürecin olumlu ilerlediğini ve kısa süre içinde yeniden çalışmalarına döneceğinin de müjdesini verdi. "Yeni şarkılar ve kamu projeleriyle yakında yeniden üretimde olacağım" diyen şarkıcıya geçmiş olsun mesajları yağdı.

