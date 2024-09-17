Beren Saat'in yeni dizisi belli oldu! 4 bölümlük diziden 15 milyon TL kazanacak

17 Eylül 2024 16:13 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 16:17

Son olarak İstanbul İçin Son Çağrı dizisinde rol alan Beren Saat yeni dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Dijital platformda yayınlanacak mini dizi için hazırlıklara başlayan Beren Saat, 4 bölüm için servet kazanacak.

Çağatay Ulusoy ve Murat Yıldırım'ın bölüm başı ücreti belli oldu! Zirvedeki isim yine değişmedi

Çağatay Ulusoy ve Murat Yıldırım'ın bölüm başı ücreti belli oldu! Zirvedeki isim yine değişmedi

Son olarak Netflix​'te yayınlanan ve başrolü Kıvanç Tatlıtuğ​ ile paylaştığı dizide rol alan Beren Saat​, gelen teklifler arasında kararını verdi. Birçok projeden teklif alan oyuncu bu yıl da televizyonda herhangi bir projede yer almayacak. Dijital platformdaki diziye "Evet" diyen Beren Saat, kadın oyuncular arasında en çok ücret kazanan isim olmaya hak kazandı.

BEREN SAAT 4 BÖLÜMDEN SERVET KAZANACAK

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; Son dönemde televizyon dizilerinde yer almayan Beren Saat yeni sezonda dijitalde yayınlanacak mini dizi ile seyircisinin karşısına çıkacak. Beren Saat 4-5 bölümlük diziden tam tamına 15 milyon TL kazanacak. Filmin yönetmenliğini Bergen ve Bihter filmlerine imza atan Caner Alper ile Mehmet Binay yapacak. Gizli Dolap kod adlı filmin senaryosu ise Burcu Göngün'e ait.