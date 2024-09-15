Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'u buluşturan Annem Ankara dizisi sete çıktı

15 Eylül 2024 06:54 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 07:05

Gerçek bir yaşam hikayesinden ilhamla kaleme alınan Annem Ankara dizisi çekimlere başladı. Üç çocuk annesi bir kadın ve kocasının yaşadıklarının anlatılacağı dizi Mehmet Günsür ve Bergüzar Korel'i bir araya getiriyor.

Ankara'da 1990'lı yıllarda geçen "Annem Ankara" dizisi senarist Başak Angigün'ün annesi Zuhal Angigün'ün gerçek hikâyesini ekrana taşıyacak olan Annem Ankara dizisi sete çıktı. Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür isimlerinin başrollerini paylaştığı setten ilk görüntü geldi. Faruk Teber’in yönettiği dizide üç evladının annesi ve kimseye evlat olamamış bir adamın karısı ‘Zuhal’in (Bergüzar Korel) hikayesi ekrana taşınacak. ‘Benim annem Ankara’ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!’ sloganlı dizide Korel ve Günsür’e ‘Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak ve Celile Toyon, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Yıldıray Şahinler,Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Kerem Eren, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan eşlik ediyor. İlgili Haberler Kızılcık Şerbeti'nin afişinde Nilay yer aldı, Mustafa'dan eser yok! Emrah Altıntoprak'tan imalı paylaşım geldi Bahar dizisi 24 Eylül’de yeni sezonuyla başlayacak