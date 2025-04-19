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 | Dilek Ulusan

Berk Atan kaza geçirdi! Sevgilisi Sude Zülal Güler de araç içindeydi

Gönül Dağı dizisinde rol alan Berk Atan'ın trafik kazasında ağır yaralandı öğrenildi. Aynı araçta dizide Yeşim rolüyle yer alan Sude Zülal Güler'in de olduğu ortaya çıktı.

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Berk Atan kaza geçirdi! Sevgilisi Sude Zülal Güler de araç içindeydi
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
19.04.2025
saat ikonu 09:08
|
GÜNCELLEME:
19.04.2025
saat ikonu 09:23

Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan'ın yemek arası dönüşte kaza geçirdiği ortaya çıktı. Araçta aynı dizide rol lan sevgilisi Sude Zülal Güler'in de olduğu ortaya çıktı.

BERK ATAN AĞIR YARALANDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Gönül Dağı” dizisinin Taner’i Berk Atan dün akşam saatlerinde trafik kazası geçirdi. Yemek arası dönüşü VIP minibüsle sete giden oyuncu seyahat ederken kaza geçirdi. Arka koltukta seyahat eden oyuncu emniyet kemeri takmadığı için savruldu.

Berk Atan kaza geçirdi! Sevgilisi Sude Zülal Güler de araç içindeydi

Hastaneye kaldırılan Berk Atan’ın kaburga kemiğinin çatladığı ortaya çıktı. Hastanede birkaç gün gözlem altında tutulacak olan Atan, bir süre setlere ara verecek.

SUDE ZÜLAL GÜLER DE ARAÇ İÇİNDEYDİ

Gönül Dağı dizisinin bir diğer oyuncusu Sude Zülal Güler'in de araç olduğu ortaya çıktı. Sude Zülal Güler'in Berk Atan kadar ağır yaralı olmadığı ancak hastaneye tedavi altında olduğu öğrenildi.

Berk Atan kaza geçirdi! Sevgilisi Sude Zülal Güler de araç içindeydi
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Sıkça Sorulan Sorular

BERK ATAN'IN SEVGİLİSİ SUDE ZÜLAL GÜLER KİMDİR?
25 Ağustos 2001 doğumlu oyuncu Makedonya kökenlidir. Güler, ekranlara ilk kez Çınar dizisiyle adım atmış, daha sonra Şeref Sözü ve Kazara Aşk gibi yapımlarda rol aldı.
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