Berk Oktay’ın ifşa davasında eski eşi Merve Şarapçıoğlu suçsuzluğunu ispatladı! "Dava açacağım"

25 Temmuz 2024 11:24 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 11:53

Neslihan Atagül, ilk kez küs olduğu babası hakkında konuştu

Neslihan Atagül, ilk kez küs olduğu babası hakkında konuştu

Berk Oktay 2016 yılında evlenip 2020 yılında boşandığı Merve Şarapçıoğlu ile arasında devam eden davada yeni gelişme yaşandı. Merve Şarapçıoğlu'nun eski eşi avukat Merve Şarapçıoğlu, oyuncu Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanıyordu. Suçsuzluğu ortaya çıkan Merve Şarapçıoğlu, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

BERK OKTAY İLE ESKİ EŞİ MERVE ŞARAPÇIOĞLU ARASINDA KRİZ DEVAM EDİYOR

Son olarak Yasak Elma dizisinde rol alan Berk Oktay, eski eşi avukat Şarapçıoğlu'nun özel fotoğraflarını sosyal medyaya sızdırdığını iddia ederek şikayetçi olmuştu. Yıllardır devam eden davada, Suçsuzluğu Yargıtay tarafından onaylanan Şarapçıoğlu, "4 yıl boyunca mesleki itibarım zedelendi. Suçsuz olduğum bir konudan dolayı yaftalandım. Bu nedenle tazminat davası açacağım" dedi.