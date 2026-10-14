Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin de Dubai furyasına katıldı! Türkiye’yi terk ediyorlar, evlerini kapattılar

Magazin dünyasında sık sık gündeme gelen Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çifti, bu kez Dubai planlarıyla konuşuluyor. Üçüncü çocukları Mihre’nin doğumuyla ailelerini büyüten ikilinin yaşamlarını Dubai’ye taşıma kararı aldığı iddia edildi. Ailece Dubai’de verdikleri pozu takipçileriyle paylaşan Özlem Ada Şahin’in kullandığı "Yeni bölüm" ifadesi, çiftin hayatında yeni bir dönemin başladığı şeklinde yorumlandı.

BERKAY ŞAHİN VE AİLESİNDEN DUBAİ HAMLESİ

Ünlü isimlerin son dönemde ilgi gösterdiği Dubai, Berkay Şahin ve ailesinin de gündemine girdi. Üçüncü çocuklarının doğumuyla birlikte aile yaşamlarında yeni bir döneme adım atan çiftin, Dubai’de yaşamaya yönelik karar aldığı konuşuluyor. Türkiye ile Dubai arasında mekik dokumaları beklenen Şahin ailesinin, iki ülke arasındaki yaşam düzenini nasıl sürdüreceği ise merak konusu oldu.

ÖZLEM ADA ŞAHİN’DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Özlem Ada Şahin’in sosyal medya hesabından yaptığı aile paylaşımı, Dubai iddialarının ardından gündeme geldi. Eşi ve çocuklarıyla birlikte Dubai’de çekilen fotoğrafını yayımlayan Şahin’in gönderisine "Yeni bölüm" notunu eklemesi, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Kısa not, ailenin hayatında yeni bir başlangıç yaptığına ilişkin yorumları beraberinde getirdi.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUKLARININ ARDINDAN YENİ DÖNEM

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin, üçüncü çocukları Mihre’nin dünyaya gelmesiyle ailelerini büyüttü. Çiftin Dubai planı da bu gelişmenin ardından magazin gündeminde öne çıktı.

Aile yaşantılarıyla zaman zaman konuşulan ikilinin, yeni dönemde Türkiye ve Dubai arasında nasıl bir denge kuracağı merak ediliyor.

Ünlü çiftin Dubai’ye yerleşme kararı aldığı yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, Özlem Ada Şahin’in paylaşımı da tartışmaları artırdı. Ailenin yaşam düzeninde nasıl bir değişiklik olacağı ve Türkiye’deki programlarını nasıl sürdürecekleri ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.

AŞKLARINI ÜÇ KIZ ÇOCUĞUYLA TAÇLANDIRDILAR

Şarkıcı Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin, 30 Ağustos 2016'da dünyaevine girerek hayatlarını birleştirdi. Evliliklerini yıllar içinde büyüyen aileleriyle taçlandıran çift, üç kız çocuklarıyla sık sık gündeme geldi. İlk kızları Arya'yı 2017'de, ikinci kızları Zeynep Mira'yı 2019'da kucaklarına alan çift, üçüncü kızları Mihre'nin 2026'da dünyaya gelmesiyle beş kişilik bir aile oldu.

