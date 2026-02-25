Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Berlin'den ödülle dönen Özgü Namal'a kıskanmak setinde sürpriz karşılama! Altın Ayı'lı pasta gururlandırdı

Başarılı oyuncu Özgü Namal, hafta sonu Berlin'de tarihi bir başarıya imza attı. Ödül sevinci ile Kıskanmak setine dönen güzel oyuncuyu, ekip arkadaşları sürprizle karşıladı. Altın Ayı temalı pasta sosyal medyadanın gündemine oturdu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 19:32
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 19:32

Sarı Zarflar filmiyle adını bir kere daha duyuran Özgü Namal, filmin başrol oyuncusu olarak Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı Ödülü'ne layık görüldü. Kariyerinin en anlamlı ödüllerinden birini alan Namal, sabahın erken saatlerinde Kıskanmak setinde iş başı yaptı. Ancak, başarılı oyuncuyu sette de bekleyen başka bir süpriz vardı. İşte Özgü Namal'ın çok konuşulan Altın Ayı'lı pastası...

BERLİN'DEN ÖDÜLLE DÖNEN ÖZGÜ NAMAL'A KISKANMAK SETİNDE SÜRPRİZ KARŞILAMA

Berlin'deki ödül töreninde adını duyuran ve Altın Ayı Ödülü'nü alarak geniş yankı uyandıran Özgü Namal, tören sonrası soluğu İstanbul'da aldı.

Berlin'den ödülle dönen Özgü Namal'a kıskanmak setinde sürpriz karşılama! Altın Ayı'lı pasta gururlandırdı

Yoğun iş temposuna ara vermeden Kıskanmak çekimlerine başlayan , set arkadaşalrının hazırladığı sürprizle karşılandı.

Berlin'den ödülle dönen Özgü Namal'a kıskanmak setinde sürpriz karşılama! Altın Ayı'lı pasta gururlandırdı

ALTIN AYI'LI PASTA GURURLANDIRDI

Set arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı da çekilen Özgü Namal'a, kutlama için hazırlanan özel tasarım pasta Berlin'den gelen başarıyı da simgeledi. Ünlü oyuncu elinde ödülü ve çiçeğiyle oldukça keyifli görünüyordu.

Berlin'den ödülle dönen Özgü Namal'a kıskanmak setinde sürpriz karşılama! Altın Ayı'lı pasta gururlandırdı

Sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutulan kareler kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın objektifinden yansıyan görüntüler trend listelerinin de başını çekti.

Berlin'den ödülle dönen Özgü Namal'a kıskanmak setinde sürpriz karşılama! Altın Ayı'lı pasta gururlandırdı

SARI ZARFLAR FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Son zamanların en çok konuşulan projesi Sarı Zarflar, 76. Berlin Uluslararası Film Festivali'nden Altın Ayı Ödülü alarak öenmli bir başarıya imza attı.

Berlin'den ödülle dönen Özgü Namal'a kıskanmak setinde sürpriz karşılama! Altın Ayı'lı pasta gururlandırdı

Yönetmen koltuğunda İlker Çatak'ı gördüğümüz film, Türkiye, Almanya ve Fransa ortak yapım olmasıyla da ses getirdi. Hikayesinde ise Ankara'da yaşayan tiyatro sanatçıları Derya ve Aziz'in hayatını anlatacak.

Berlin'den ödülle dönen Özgü Namal'a kıskanmak setinde sürpriz karşılama! Altın Ayı'lı pasta gururlandırdı

Filmin başrollerinde Özgü Namal ve Tansu Biçer bulunuyor. Kardoda ayrıca İpek Bilgin ve Leyla Smyrna Cabas gibi güçlü isimler var. Sarı Zarflar filminin vizyon tarihi de netleşti. Merakla beklenen Sarı Zarflar, 27 Mart 2026 tarihinde vizyona gire

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özgü Namal verdiği cevapla yine takdir topladı: Herkesin yapması gereken bir şeyi yaptım
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türküler Almanya da tarih yazdı! Sarı Zarflar ve Kurtuluş ödüllerle dönüyor
ETİKETLER
#özgü namal
#Berlin Film Festivali
#Sarı Zarflar
#Altın Ayı
#Kıskanmak Seti
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.