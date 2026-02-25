Berlin'den ödülle dönen Özgü Namal'a kıskanmak setinde sürpriz karşılama! Altın Ayı'lı pasta gururlandırdı

Sarı Zarflar filmiyle adını bir kere daha duyuran Özgü Namal, filmin başrol oyuncusu olarak Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı Ödülü'ne layık görüldü. Kariyerinin en anlamlı ödüllerinden birini alan Namal, sabahın erken saatlerinde Kıskanmak setinde iş başı yaptı. Ancak, başarılı oyuncuyu sette de bekleyen başka bir süpriz vardı. İşte Özgü Namal'ın çok konuşulan Altın Ayı'lı pastası...

BERLİN'DEN ÖDÜLLE DÖNEN ÖZGÜ NAMAL'A KISKANMAK SETİNDE SÜRPRİZ KARŞILAMA

Berlin'deki ödül töreninde adını duyuran ve Altın Ayı Ödülü'nü alarak geniş yankı uyandıran Özgü Namal, tören sonrası soluğu İstanbul'da aldı.

Yoğun iş temposuna ara vermeden Kıskanmak çekimlerine başlayan Özgü Namal, set arkadaşalrının hazırladığı sürprizle karşılandı.

ALTIN AYI'LI PASTA GURURLANDIRDI

Set arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı da çekilen Özgü Namal'a, kutlama için hazırlanan özel tasarım pasta Berlin'den gelen başarıyı da simgeledi. Ünlü oyuncu elinde ödülü ve çiçeğiyle oldukça keyifli görünüyordu.

Sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutulan kareler kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın objektifinden yansıyan görüntüler trend listelerinin de başını çekti.

SARI ZARFLAR FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Son zamanların en çok konuşulan projesi Sarı Zarflar, 76. Berlin Uluslararası Film Festivali'nden Altın Ayı Ödülü alarak öenmli bir başarıya imza attı.

Yönetmen koltuğunda İlker Çatak'ı gördüğümüz film, Türkiye, Almanya ve Fransa ortak yapım olmasıyla da ses getirdi. Hikayesinde ise Ankara'da yaşayan tiyatro sanatçıları Derya ve Aziz'in hayatını anlatacak.

Filmin başrollerinde Özgü Namal ve Tansu Biçer bulunuyor. Kardoda ayrıca İpek Bilgin ve Leyla Smyrna Cabas gibi güçlü isimler var. Sarı Zarflar filminin vizyon tarihi de netleşti. Merakla beklenen Sarı Zarflar, 27 Mart 2026 tarihinde vizyona gire