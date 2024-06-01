Bihter, Behlül ve Adnan aynı karede buluştu! Kenan Doğulu'nun partisinde bir araya geldiler
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
01 Haziran 2024 06:17 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 06:21
Aşk-ı Memnu dizisinin efsane karakterleri Bihter, Behlül ve Adnan'ı canlandıran Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem'i yıllar sonra Kenan Doğulu'nun doğum günü partisi bir araya getirdi.
Aşk-ı Memnu‘nun Bihter’i Beren Saat, Behlül’ü Kıvanç Tatlıtuğ ve Adnan’ı Selçuk Yöntem Kenan Doğulu’nun doğum günü partisinde buluştu. Efsane dizinin kadrosunun fotoğrafına beğeni yağdı.
Dönemine damga vuran, her yaz tekrarları izlenen Aşk-ı Memnu’nun üç efsane ismi yıllar sonra bir araya geldi. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem’in pozu hayranlarını duygulandırdı.
Kenan Doğulu’nun doğum gününde bir araya gelen üçlü doyasıya eğlendi.
Kaynak: tgrthaber.com