Bihter, Behlül ve Adnan aynı karede buluştu! Kenan Doğulu'nun partisinde bir araya geldiler

01 Haziran 2024 06:17 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 06:21

Aşk-ı Memnu‘nun Bihter’i Beren Saat, Behlül’ü Kıvanç Tatlıtuğ ve Adnan’ı Selçuk Yöntem Kenan Doğulu’nun doğum günü partisinde buluştu. Efsane dizinin kadrosunun fotoğrafına beğeni yağdı.

Dönemine damga vuran, her yaz tekrarları izlenen Aşk-ı Memnu’nun üç efsane ismi yıllar sonra bir araya geldi. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem’in pozu hayranlarını duygulandırdı.

Kenan Doğulu’nun doğum gününde bir araya gelen üçlü doyasıya eğlendi.