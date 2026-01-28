Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Bilal Hancı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bilal Hancı'nın test sonucu pozitif çıktı. Bilal Hancı gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadesinde "Türkiye’ye döndükten sonra ayda yaklaşık bir kez, kendimi çok kötü hissettiğim zamanlarda kullandım" demişti.

Haber Merkezi
28.01.2026
17:23
28.01.2026
17:40

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ev hapsi verilen sosyal medyada fenomeni Bilal Hancı ifadesinde her şeyi itiraf etti. Amsterdam'a gittiğinde yasaklı madde içtiğini itiraf eden Hancı'nın test sonucu da pozitif çıktı.

BİLAL HANCI'NIN UYUŞTURUCU TEST SONUCU BELLİ OLDU

Onedio'da yer alan bilgilere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bilal Hancı'nın uyuşturucu test sonucu çıktı. Kan ve saç örnekleri alınan Bilal Hancı'nın test sonucu pozitif çıktı.

Bilal Hancı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

BİLAL HANCI İFADESİNDE HER ŞEYİ İTİTRAF ETMİŞTİ

Bilal Hancı ifadesinde şu ifadeleri kullanmıştı: "2024 yılında yaşadığım ağır bir boşanma süreci sonrası psikolojik olarak çöktüm. Amsterdam’da kokain kullandım. Daha önce hayatımda hiç uyuşturucu kullanmamıştım. Türkiye’ye döndükten sonra ayda yaklaşık bir kez, kendimi çok kötü hissettiğim zamanlarda kullandım. Kimseye uyuşturucu temin etmedim, teklif etmedim. Kasım Garipoğlu’nu hiç görmedim. Evine gitmedim, herhangi bir organizasyonuna katılmadım. Benim evimde uyuşturucu kullanılmadı. Olaydan dolayı pişmanım. Psikolojik olarak iyi durumda değilim." dedi.

Bilal Hancı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

BİLAL HANCI KAÇ YAŞINDA?

8 Eylül 1989 Trabzon doğumlu Bilal Hancı, yayınladığı videolar ve yayınlarla fenomen haline geldi. Bilal Hancı aynı zamanda Atakan Özyurt ve Fatih Yasin ile birlikte videolar paylaştıkları Kafalar kanalının da kurucusudur.

Bilal Hancı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

ESKİ EŞ ESİN ÇEPNİ, BİLAL HANCI'YA ÖFKE KUSTU

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Esin Çepni, "Gece kulüplerini sevmiyorum, gürültülü yerleri sevmiyorum, alkol sevmiyorum diye evimde oturdum. Ben sevmiyorum diye sevene engel olmayayım dedim; o bar senin, bu kulüp benim diye gezildi durdu. O zaman ben mağdur değildim… Aldatıldım, haykırdım, ses çıkardım. Arkadaşının karısı bana, “Senin yüzünden işlerimiz iptal oluyor, her yere duyurmak zorunda mıydın?” diye psikolojik şiddet gösterirken ben yine mağdur olamadım. Magazin sayfalarında, bilmediğim bir Snapchat hesabından kızlara yürüdüğü ifşalar paylaşıldığında da inanamadım" dedi.

Bilal Hancı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

İş konusunda da önüne taş koyduklarını belirten Çepni, "Domine ettiği sosyal medya ve çalıştığım ajansın sahibi arkadaşın beni afaroz etti; bana gelen tüm işler tek tek iptal edildi, işsiz bırakıldım, yine ben mağdur değildim. Annem arandı, “Bizim aile şerefimiz var” dendi; annem aşağılandı. Siz yine şerefliydiniz, ben yine mağdur değildim" dedi.

Hakan Taşıyan'ın son sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama! Kalp krizi geçirmişti
Zehra Çilingiroğlu'nun tasarımlarının fiyatı ortaya çıktı
