Zehra Çilingiroğlu'nun tasarımlarının fiyatı ortaya çıktı

Aynı Yağmurun Altında adlı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, kendi markasıyla beraber geçtiğimiz günlerde Paris'te ülkemizi temsil etti. Zehra Çilingiroğlu'nun paylaştığı videodaki ikili cam kadehin fiyatının 27 bin TL olduğu görüldü.

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU TASARIMLARIYLA PARİS'TE

Ünlü sanatçı Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu markasıyla, Paris'te düzenlenen Maison&Objet fuarının signature bölümüne davet edilerek önemli bir başarıya imza attı.

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU'NUN TASARIMLARININ FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Kendi markasını kuran Zehra Çilingiroğlu tasarımlarını sosyal medyadan tanıtmaya başladı. Çilingiroğlu'nun tasarımlarından cam küllük fiyatının 12 bin TL, ikili cam kadehin fiyatının ise 27 bin TL olduğu görüldü.

Bazı kesimler fiyatların kullanılan malzeme ve işçiliğe göre değişebileceğini savunurken, bazıları ise fiyatları oldukça yüksek buldu.

ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU KAÇ YAŞINDA?

15 Ocak 1998 doğumlu Zehra Çilingiroğlu, Annesi ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, babası ise iş insanı Kaya Çilingiroğlu'dur.