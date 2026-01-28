Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Murat Boz'un Blok3'e desteği Demet Akalın'ı kızdırdı: O işi yalakalar çok iyi yapar

Blok3'ün şarkılarının Spotify'dan kaldırılmasının ardından Murat Boz, rapçilere destek vererek yeni gerilime neden oldu. Daha önce Blok3'ü bot basmak ile suçlayan Demet Akalın, Murat Boz'u sildi.

Murat Boz'un Blok3'e desteği Demet Akalın'ı kızdırdı: O işi yalakalar çok iyi yapar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.01.2026
12:19
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
12:19

Rapçi Blok3, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda tüm şarkılarının 'dan kaldırıldığını duyurdu. Konu ile ilgili muhabirlerin sorularını cevaplayan , rapçilere destek verince 'ı kızdırdı.

BLOK3'ÜN ŞARKILARI SPOTIFY'DAN KALDIRILDI

Blok3, 'Git', 'Napıyosun Mesela?', 'Kusura Bakma', 'Sevmeyi Denemedin', 'Aklına Ben Gelicem', Yaptırıcaz Tırnaklarını', 'Güzel ve İddialı' gibi Spotify'da 150-200 milyon bandında dinlenen şarkılarıyla en çok dinlenen isimlerden biri oldu. Dün akşam büyük bir şok yaşayan Blok3, tüm albümünün Spotift'dan kaldırıldığını duyurdu. Kısa süre sonra bir video daha yayınlayan Blok3, şarkılarının geri geldiğini duyurdu.

Murat Boz'un Blok3'e desteği Demet Akalın'ı kızdırdı: O işi yalakalar çok iyi yapar

MURAT BOZ, BLOK3'E SAHİP ÇIKTI

Gece Muhabiri kameralarına konuşan Boz, Blok3'e destek vererek, 'Çocuklar emek sarf eden, yazan, çizen çocuklar. Ben inanmıyorum o işlere. Çünkü sokağı görüyorum, konserleri görüyorum, seyircinin ilgisini, tepkisini görüyorum. Blok3'ün çok sevilen şarkıları var. Bilmiyorum, teknik bir arıza da olmuş olabilir. Hiçbir fikrim yok, şu an öğreniyorum. Bir şey demem çok doğru olmaz ama bizim üreten, çalışan çocuklara ihtiyacımız var. Yermek değil, gömmek değil; onları el üstünde tutmak lazım.' ifadelerini kullandı.

Murat Boz'un Blok3'e desteği Demet Akalın'ı kızdırdı: O işi yalakalar çok iyi yapar

DEMET AKALIN, MURAT BOZ'A ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Ünlü popçunun geniş yankı bulan sözlerinin ardından, Blok3'le bot basma ve manipülasyon nedeniyle sözlü tartışmaya girdiği Demet Akalın'dan hamle gecikmedi.

Murat Boz'un Blok3'e desteği Demet Akalın'ı kızdırdı: O işi yalakalar çok iyi yapar

Murat Boz'u takipten çıkan Demet Akalın, sosyal medya hesabından "Kimseyle aram iyi olsun gibi bir vizyonum yok; o işi yalakalar çok iyi yapar" dedi.

Murat Boz'un Blok3'e desteği Demet Akalın'ı kızdırdı: O işi yalakalar çok iyi yapar
