Murat Boz'un Blok3'e desteği Demet Akalın'ı kızdırdı: O işi yalakalar çok iyi yapar

Rapçi Blok3, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda tüm şarkılarının Spotify'dan kaldırıldığını duyurdu. Konu ile ilgili muhabirlerin sorularını cevaplayan Murat Boz, rapçilere destek verince Demet Akalın'ı kızdırdı.

BLOK3'ÜN ŞARKILARI SPOTIFY'DAN KALDIRILDI

Blok3, 'Git', 'Napıyosun Mesela?', 'Kusura Bakma', 'Sevmeyi Denemedin', 'Aklına Ben Gelicem', Yaptırıcaz Tırnaklarını', 'Güzel ve İddialı' gibi Spotify'da 150-200 milyon bandında dinlenen şarkılarıyla en çok dinlenen isimlerden biri oldu. Dün akşam büyük bir şok yaşayan Blok3, tüm albümünün Spotift'dan kaldırıldığını duyurdu. Kısa süre sonra bir video daha yayınlayan Blok3, şarkılarının geri geldiğini duyurdu.

MURAT BOZ, BLOK3'E SAHİP ÇIKTI

Gece Muhabiri kameralarına konuşan Boz, Blok3'e destek vererek, 'Çocuklar emek sarf eden, yazan, çizen çocuklar. Ben inanmıyorum o işlere. Çünkü sokağı görüyorum, konserleri görüyorum, seyircinin ilgisini, tepkisini görüyorum. Blok3'ün çok sevilen şarkıları var. Bilmiyorum, teknik bir arıza da olmuş olabilir. Hiçbir fikrim yok, şu an öğreniyorum. Bir şey demem çok doğru olmaz ama bizim üreten, çalışan çocuklara ihtiyacımız var. Yermek değil, gömmek değil; onları el üstünde tutmak lazım.' ifadelerini kullandı.

DEMET AKALIN, MURAT BOZ'A ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Ünlü popçunun geniş yankı bulan sözlerinin ardından, Blok3'le bot basma ve manipülasyon nedeniyle sözlü tartışmaya girdiği Demet Akalın'dan hamle gecikmedi.

Murat Boz'u takipten çıkan Demet Akalın, sosyal medya hesabından "Kimseyle aram iyi olsun gibi bir vizyonum yok; o işi yalakalar çok iyi yapar" dedi.