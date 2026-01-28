Menü Kapat
TGRT Haber

Hakan Taşıyan'ın son sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama! Kalp krizi geçirmişti

Kalp krizi geçiren arabesk müziğinin sevilen ismi Hakan Taşıyan, Ankara'da hastaneye kaldırıldı. 5 yıl önce karaciğer ve böbrek nakli olan Hakan Taşıyan'ın doktoru yaptığı açıklamada, "Sanatçının genel sağlık durumu şu an için iyi ve stabil seyrediyor." dedi.

Kalp krizi geçirerek Ankara'da hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki Hakan Taşıyan için Cumhurbaşkanı Erdoğan her türlü desteğin verilmesi için talimat verdi. Hayranları Hakan Taşıyan'ın son sağlık durumunu merak ederken doktorlar tarafından yapılan açıklamada durumunun iyiye gittiği belirtildi.

HAKAN TAŞIYAN'IN SON SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN SEVİNDİRİCİ HABER

Kalp krizi geçiren Türk arabesk müziğinin güçlü sesi Hakan Taşıyan Ankara'da hastaneye kaldırıldı. Prof. Dr. Kardiyolog Mustafa Mücahit Balcı ünlü sanatçının son sağlık durumunu açıkladı.

Prof. Dr. Balcı'nın yaptığı açıklamada; "Hakan Taşıyan hastanemize kalp krizi şüphesiyle başvurmuştur. Göğüs ağrısı ve kalp krizi şüphesiyle sağlık kuruluşuna başvuran Taşıyan, yapılan ilk kontrollerin ardından koroner yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Uzman doktorlar tarafından yapılan ilk incelemelerde kardiyolojik riskin düşük olduğu tespit edilse de sanatçının geçmişte geçirdiği ağır operasyonlar nedeniyle risk alınmaması kararlaştırıldı." dedi.

HAKAN TAŞIYAN 5 YIL ÖNCE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Balcı, "Bilindiği üzere Hakan Taşıyan, geçtiğimiz yıllarda zorlu bir süreçten geçerek karaciğer ve böbrek nakli olmuştu. Bu kritik geçmişi nedeniyle, mevcut durumu sadece kardiyoloji değil, farklı uzmanlık dallarından oluşan multidisipliner bir heyet tarafından takip ediliyor.

Tedavi sürecinde özellikle böbrek değerlerindeki yükseliş titizlikle inceleniyor. Hastane yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, sanatçının genel sağlık durumu şu an için iyi ve stabil seyrediyor. Tıbbi süreçler, uzman kadronun sıkı denetimi altında devam ederken, sevenlerinin duaları sanatçıyla birlikte." dedi.

Hakan Taşıyan kaç yaşında?
1 Nisan 1973 Ankara doğumlu Hakan Taşıyan, 1997 tarihinde ise ikinci kasetini piyasaya çıkartmıştır. İkinci kasetinin ismi Sensiz İki Gün oldu. Bu albüm sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak raflarda yerini aldı. Büyük bir hayran kitlesine kısa süre içerisinde sahip oldu ve konserleri hınca hınç doldu.
