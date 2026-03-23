İstanbul'da silahlı saldıra da öldürülen genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde gözaltına alınan isimler arasında yer alan Bilal Kadayıfçıoğlu, son günlerde adını sıklıkla duyuyoruz. Peki, Bilal Kadayıfçıoğlu hangi şirketin sahibi? Kadayıfçıoğlu ailesi ne iş yapar?

BİLAL KADAYIFÇIOĞLU HANGİ ŞİRKETİN SAHİBİ?

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, gündeme bomba gibi düştü. Genç futbolcunun hayatını kaybettiği olayda gözaltına alınan isimlerden biri de Bilal Kadayıfçıoğlu oldu.

İş dünyasının da yakından takip ettiği Bilal Kadayıfçıoğlu, aslen Diyarbakırlıdır. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Bilal Kadayıfçıoğlu, iş dünyasındaki hareketliği ve çalışmalarıyla ön plana çıkmaktadır.

Bilal Kadayıfçıoğlu’nun hangi şirketin sahibi olduğu merak edilerek araştırılmaya başlandı. Bilal Kadayıfçıoğlu denizcilik, yatçılık ve petrol sektörlerinin önde gelen isimleri arasında yer almaktadır. Özellikle de iş dünyasındaki kariyeri ve çalışmalarıyla dikkat çekmektedir. Bilka Denizcilik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

KADAYIFÇIOĞLU AİLESİ NE İŞ YAPAR?

Kadayıfçıoğlu Ailesi, denizcilik ve enerji sektöründeki yatırımıyla tanınmaktadır. İş dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Kadayıfçıoğlu Ailesi’nin kamuoyunda en bilinen ismi ise Bilal Kadayıfçıoğlu olduğu söyleniyor.

Deniz taşımacılığı, yatçılık ve petrol alanlarında faaliyet gösteren şirketleriyle sektörde öenmli bir konuma sahip oluyor. Özellikle de Bilka Denizcilik gibi şirketlerle anılan Kadayıfçıoğlu, armatör kimlikleriyle sektörde tanınan isimlerden biri oluyor.

Sadece iş alanında değil özel hayatları ve magazin basınının da yer alan Kadayıfçıoğlu Ailesi, son günlerde kamuoyunun da dikkatini üzerine çekiyor. Kadayıfçıoğlu Ailesi, kamuoyunda tanınan ve bilinen yüzlerden biri olarak ön plana çıkıyor.