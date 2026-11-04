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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 08:41
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 09:04

Billie Eilish’ten Türk dizisi Çember’e övgü! İki oyuncunun hayranı çıktı, sosyal medyayı salladı

Şarkılarıyla kısa süre de dikkatleri üzerine çeken dünya yıldızlarından Billie Eilish, Türk dizisine olan övgü dolu paylaşımıyla sosyal medya da gündem oldu. Ekranlara damga vuran Çember dizisindeki iki ünlü oyuncu Barış Yağcı ve Olgun Toker’in oyunculuğuna hayran kaldığını belirten Billie Eilish, kısa süre de dikkatleri üzerine çekti.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Billie Eilish’ten Türk dizisi Çember’e övgü! İki oyuncunun hayranı çıktı, sosyal medyayı salladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 08:41
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 09:04

Dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish, şarkılarıyla dikkatleri üzerine çekerken, özel hayatıyla ilgili olarak gündeme gelen isimlerden biri haline geliyor. Ünlü şarkıcı son zamanlarda ekranlarda izlediği bir Türk dizisi Çember’i paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Özellikle de dizi de yer alan iki ünlü oyuncuya olan hayranlığı sosyal medyayı adeta salladı.

BİLLİE EİLİSH’TEN TÜRK DİZİSİ ÇEMBER’E ÖVGÜ!

Dünya yıldızlarından biri olan Billie Eilish, söylediği ve yaptığı şarkılarla gündemdeki yerini alırken sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son zamanlarda severek izlediği bir yapımı paylaşan Billie Eilish, hayranları tarafından da yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Billie Eilish’ten Türk dizisi Çember’e övgü! İki oyuncunun hayranı çıktı, sosyal medyayı salladı

Öyle ki ünlü isim paylaşımında yer verdiği ünlü Türk dizisi Çember, hakkında yaptığı paylaşım kısa süre de çok konuşularak gündeme gelmeyi başardı. Barış Yağcı ve Olgun Toker’in oyunculuğuyla ekranlara gelen Çember, dünyaca ünlü isim Billie Eilish’in bile dikkatini çekti.

Billie Eilish’ten Türk dizisi Çember’e övgü! İki oyuncunun hayranı çıktı, sosyal medyayı salladı

Billie Eilish, sosyal medya hesabından yapmış olduğu bir paylaşımla kısa süre de dikkatleri üzerine çekerek gündemdeki yerini aldı. Yayınlandığı dönemde Türkiye’de büyük ses getiren Çember dizisi, Billie Eilish’in de gündeminde yer alarak tekrardan konuşulmaya başlandı.

Billie Eilish’ten Türk dizisi Çember’e övgü! İki oyuncunun hayranı çıktı, sosyal medyayı salladı

Billie Eilish’in yayınladığı paylaşımda dizinin iki başarılı oyuncusuyla birlikte yapım dünyaca ünlü yıldızdan övgü dolu sözler aldı.

Billie Eilish’ten Türk dizisi Çember’e övgü! İki oyuncunun hayranı çıktı, sosyal medyayı salladı

İKİ OYUNCUNUN HAYRANI ÇIKTI, SOSYAL MEDYA SALLADI

Çember dizisinde rol alan Barış Yağcı ve Olgun Toker, Billie Eilish’in hayran olduğu iki başarılı oyuncu olarak ön plana çıktı. Sosyal medyasından yapmış olduğu paylaşımla kısa süre de dikkatleri üzerine çeken Billie Eilish, iki ünlü oyuncunun yer aldığı bir sahneyi paylaşarak yazdığı notla da gündeme bomba gibi düştü.

Billie Eilish’ten Türk dizisi Çember’e övgü! İki oyuncunun hayranı çıktı, sosyal medyayı salladı

Barış Yağcı ve Olgun Toker’in bir sahnesinden fotoğraf paylaşan Billie Eilish, dizinin devamının ne zaman geleceğini sorarak dikkatleri üzerine çekti. Öyle ki sadece dizinin ne zaman başlayacağının yanı sıra ünlü oyuncuların da hayranı çıkan Billie Eilish, bunu dile getirirken sosyal medyayı salladı.

Billie Eilish’ten Türk dizisi Çember’e övgü! İki oyuncunun hayranı çıktı, sosyal medyayı salladı

ÇEMBER DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Türkiye’nin dört bir yanındaki gizemli ve farklı çözülmemiş dosyaları çözmek için İstanbul Müdürlüğü tarafından kurulan özel bir ekip suçluları yakalamak için mücadele verir. Dizi de Batış Yağcı, Olgun Toker, Pelin Akil, Anıl Akil, Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay gibi başarılı isimler yer aldı.

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ETİKETLER
#Billie Eilish
#olgun toker
#barış yağcı
#Çember
#Magazin
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