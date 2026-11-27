Olayın ortaya çıkmasının ardından gerçek adı Hakan Aydın olan Blok3, sosyal medya hesabından açıklama yaparak canlı yayına katılan kişinin kendisi olmadığını duyurdu. Daha önce de aynı kişi hakkında takipçilerini uyardığını belirten rapçi, bu kez taklitçisinin televizyon programlarına kadar ulaştığını söyledi. Blok3, yapımcılara, yayıncılara ve organizatörlere dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu.

CANLI YAYINDA BL0K3 OLARAK KONUŞTU

Gel Konuşalım programına telefonla bağlanan kişi, kendisini Blok3 olarak tanıtarak sunucularla sohbet etmeye başladı. Rapçinin sesine oldukça benzer bir ses tonuyla konuşan kişi, görüşme boyunca gerçek Blok3 izlenimi verdi.

Taklitçi, konuşmasında rapçinin gündemde olan Moskova konserine ve üzerinde çalıştığı yeni şarkılara değindi. Sunucuların karşısında gerçek sanatçının bulunduğunu düşündüğü telefon görüşmesi, olayın daha sonra ortaya çıkmasıyla gündem oldu.

MOSKOVA KONSERİNİ DE KONUŞTU

Blok3, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirdiği konserle adından söz ettirmişti. Yaklaşık 11 bin kişilik Live Arena'da sahne alan rapçi, yoğun ilgiyle karşılaşmıştı. Konser alanına giremeyen bazı hayranları ise etkili kar yağışına rağmen dışarıda kalarak şarkılara eşlik etmişti.

Canlı yayına bağlanan taklitçinin de bu konser hakkında ayrıntılara değinmesi, sunucuların gerçek sanatçıyla konuştuklarını düşünmesine neden oldu.

BL0K3 AYNI KİŞİ HAKKINDA DAHA ÖNCE DE UYARMIŞ

Yaşananları öğrenen Blok3, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taklitçi hakkında daha önce de açıklama yaptığını hatırlattı. Rapçi, kişinin kendisini taklit ederek insanları kandırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Canlarım, herkese selamlar. Zamanında size bir çocuktan bahsetmiştim. Benim taklidimi yapıp milleti kandırıyor demiştim hatırlarsanız. Arkadaş işleri büyütmüş, programlara falan katılıyor. Bu sabah programa katılmış."

YAPIMCILARA VE ORGANİZATÖRLERE UYARI

Blok3, açıklamasında yalnızca televizyon programlarını değil, kendisiyle iletişim kurduğunu düşünen organizatörleri ve diğer sektör temsilcilerini de uyardı. Rapçi, kendisi adına iletişime geçen kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak paylaşımını şu sözlerle sürdürdü:

"Arkadaşlar ben diye sizi biri ararsa inanmayın. Organizatörler falanlar filanlar. Bu konuyla ilgili attığım son story. Daha önce attım, yine atıyorum. Bundan sonra sizi kandırırlarsa bu sizin kabahatinizdir. Dikkat edin."

Blok3'ün açıklamasında kendisini taklit ederek canlı yayına bağlanan kişinin kim olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Olay, sanatçıların sesini taklit ederek kamuoyunu yanıltmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.

