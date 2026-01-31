Menü Kapat
TGRT Haber
10°
Magazin
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Blok3 alkollü ve ehliyetsiz yakalandı! Ünlü rapçiye ceza yağdı

"Blok3" sahne adlı bilinen Hakan Aydın, ehliyetsiz ve alkollü yakalandı. 1.40 promil alkollü olan ünlü rapçinin kullandığı araç trafikten men edildi.

Blok3 alkollü ve ehliyetsiz yakalandı! Ünlü rapçiye ceza yağdı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
31.01.2026
13:06
|
GÜNCELLEME:
31.01.2026
13:09

Geçtiğimiz günlerde tüm albümünün dijital platformlardan kaldırılmasıyla gündem olan "Blok3" sahne ismiyle tanınan Rap şarkıcısı Hakan Aydın gündemden düşmüyor. İddialara göre, rapçi BLOK3 alkollü ve ehliyetsiz araba kullanırken yakalandı. Ehliyeti olmayan Aydın'da 1.40 promil alkol tespit edildi.

Blok3 alkollü ve ehliyetsiz yakalandı! Ünlü rapçiye ceza yağdı

HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Sabah'ta yer alan habere göre; Hakan Aydın'ın kullandığı araç trafikten men edildi. 24 yaşındaki Hakan Aydın, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü ve hakkında yasal işlem yapıldı.

11 BİN 629 LİRA İDARİ PARA CEZASI

İddialara göre Rap şarkıcısı Hakan Aydın'a "Ehliyetsiz Araç Kullanmak" gerekçesiyle 23 bin 437 lira, "Alkollü Araç Kullanmak" gerekçesiyle ise 11 bin 629 lira idari para cezası kesildi.

Rapçi Hakan Aydın hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" gerekçesiyle adli süreç işleyeceği belirtildi.

