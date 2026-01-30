Menü Kapat
Blok3, Demet Akalın'ı yine çok kızdıracak! ‘Bütün memleketi engelleyecek herhalde'

Rapçi Blok3, sosyal medya hesabından şarkılarının Spotify'dan kaldırılmasının ardından Demet Akalın'dan imalı paylaşımlar peş peşe geldi. ok geçmeden şarkılar ve albüm yeniden platforma yüklenmişti. Murat Boz ve Bengü genç rapçiye destek çıkarken Demet Akalın ise destek verenleri teker teker engellemişti. Blok3 yine Demet Akalın'ı kızdıracak sözler sarf etti.

Blok3, Demet Akalın'ı yine çok kızdıracak! 'Bütün memleketi engelleyecek herhalde'
Blok3'ün ‘Kusura Bakma’, ‘Laf’, ‘Gelme İstemem’ gibi birçok şarkısı ve ‘Obsesif’ albümü 'dan kaldırılması büyük ses getirmiş, çok geçmeden şarkılar ve albüm yeniden platforma yüklendi. Blok3'ün şarkılarının kaldırılmasına ünlü isimler de tepki gösterirken, 'dan karşı hamle geldi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN BLOK3'E DESTEK

Blok3'ün şarkılarının Spotify'dan kaldırılmasının ardından , rapçilere destek vererek yeni gerilime neden oldu. Daha önce Blok3'ü bot basmak ile suçlayan Demet Akalın, Murat Boz'u sildi.

Blok3, Demet Akalın'ı yine çok kızdıracak! ‘Bütün memleketi engelleyecek herhalde'

BLOK3 İLE DEMET AKALIN YİNE BİRBİRİNE GİRDİ

Demet Akalın, Blok3 ile yaşadığı tartışmanın ardından rapçiye destek olan Murat Boz ve 'yü silmişti. Sosyal medya hesabında BLOK 3'ü paylaşan Bengü, "Önüne eğilin! Daha iyisini yapın" yazdı.

Blok3, Demet Akalın'ı yine çok kızdıracak! ‘Bütün memleketi engelleyecek herhalde'

Son olarak Blok3 Poizi'nin Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserinde görüntülendi. Akalın'ın bu hamlesi hatırlatılınca 'Böyle böyle bütün memleketi engellerler herhalde.' yorumunda bulundu.

TGRT Haber
