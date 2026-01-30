Blok3, Demet Akalın'ı yine çok kızdıracak! ‘Bütün memleketi engelleyecek herhalde'

Blok3'ün ‘Kusura Bakma’, ‘Laf’, ‘Gelme İstemem’ gibi birçok şarkısı ve ‘Obsesif’ albümü Spotify'dan kaldırılması büyük ses getirmiş, çok geçmeden şarkılar ve albüm yeniden platforma yüklendi. Blok3'ün şarkılarının kaldırılmasına ünlü isimler de tepki gösterirken, Demet Akalın'dan karşı hamle geldi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN BLOK3'E DESTEK

Blok3'ün şarkılarının Spotify'dan kaldırılmasının ardından Murat Boz, rapçilere destek vererek yeni gerilime neden oldu. Daha önce Blok3'ü bot basmak ile suçlayan Demet Akalın, Murat Boz'u sildi.

BLOK3 İLE DEMET AKALIN YİNE BİRBİRİNE GİRDİ

Demet Akalın, Blok3 ile yaşadığı tartışmanın ardından rapçiye destek olan Murat Boz ve Bengü'yü silmişti. Sosyal medya hesabında BLOK 3'ü paylaşan Bengü, "Önüne eğilin! Daha iyisini yapın" yazdı.

Son olarak Blok3 Poizi'nin Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserinde görüntülendi. Akalın'ın bu hamlesi hatırlatılınca 'Böyle böyle bütün memleketi engellerler herhalde.' yorumunda bulundu.