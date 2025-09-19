Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Brad Everett Young hayatını kaybetti! Hollywood şaşkına uğradı

Charlie'nin Melekleri, Jurassic Park ve Terminatör gibi filmlerde rol alan oyuncu Brad Everett Young, geçirdiği trafik kazası nedeniyle 46 yaşında hayatını kaybetti. Brad Everett Young'un

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Brad Everett Young hayatını kaybetti! Hollywood şaşkına uğradı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 09:54

dünyası genç yaşta hayatını kaybeden Brad Everett Young'ın ölümüyle büyük şok yaşadı. Brad Everett Young'ın ölümü sonrası sevenleri, yaşadığı yere akın etti.

BRAD EVERETT YOUNG HAYATINI KAYBETTİ

ve Brad Everett Young, Los Angeles'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Ters yönde giden bir otomobilin, Young'ın kullandığı araca çarptığı öğrenildi. Oyuncunun olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Brad Everett Young hayatını kaybetti! Hollywood şaşkına uğradı

Brad Young'ın sözcüsü Paul Christensen; "Onun her iki sanat dalına da bu sanatlarla uğraşan insanlara olan tutkusu da benzersizdi" dedi. 46 yaşında hayata veda eden Brad Everett Young, oyunculuktan sonra fotoğrafçılığa yönelmişti. Young, pek çok ünlü dergide çalışmış ve kırmızı halıda meslektaşlarını fotoğraflamıştı.

Brad Everett Young hayatını kaybetti! Hollywood şaşkına uğradı

Sıkça Sorulan Sorular

BRAD EVERETT YOUNG KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
46 yaşında olan Brad Everett Young, oyunculuğunun yanı sıra fotoğrafçılık da yaptı. Brad Everett Young; 'Charlie'nin Melekleri', 'Jurassic Park' ve 'Terminatör' gibi yapımlarda da rol almıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Oyuncu Emre Bulut sahte polis rozetiyle araç kaçırdı! Yakalanınca savunması 'pes' dedirtti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Semiramis Pekkan merdivenlerden düştü! Hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı
ETİKETLER
#trafik kazası
#ölüm
#oyuncu
#hollywood
#fotoğrafçı
#Brad Everett Young
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.