Brad Pitt, kendisinden 26 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez kameralar karşısında

08 Temmuz 2024 12:13 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 12:13

60 yaşındaki ünlü oyuncu Brad Pitt, kendisinden 27 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez kameralar karşısına geçti. Basının yoğun ilgiyle karşılaştığı çifti, kombinleriyle de beğeni topladı.

BRAD PITT 26 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

İngiltere'deki Britanya Grand Prix'sine katılan Brad Pitt, sarı kadife fermuarlı bir ceket, beyaz bir tişört ve beyaz pantolon giyerken, sevgilisi 34 yaşındaki Ramon ise altın kolye ve kalın gözlükleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Pitt'in, kurgusal bir takım olan APXGP'de geri dönüş yapan eski bir Formula 1 pilotunu oynadığı son filmi F1'in ilk fragmanı aynı gün yayınlandı ve filmin 27 Haziran 2025'te sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor.