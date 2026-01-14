Bradley Cooper, Erkenci Kuş dizisi övdü! Can Yaman'dan cevap gecikmedi

Kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmış ve ifadesi alındıktan sonra ise serbest bırakılmıştı. Can Yaman bu sefer ise Bradley Cooper'ın katıldığı programda Erkenci Kuş dizisinden bahsetmesiyle gündem oldu.

BRADLEY COOPER'DAN EKENCİ KUŞ İTİRAFI

Bradley Cooper, annesi Gloria’nın COVID-19 pandemisi döneminde, Türkiye’de 2018 yılında yayınlanan “Erkenci Kuş” dizisini izlemeye başladığını anlattı. Ünlü oyuncu, annesinin dizinin 360 bölümünün her birini en az 4-5 kez izlediğini söyledi.

BRADLEY COOPER'DAN DEMET ÖZDEMİR VE CAN YAMAN'A ÖVGÜLER

Bradley Cooper, annesinin dizinin başrol oyuncusu Can Yaman’ı “dünyadaki en iyi aktör” olarak gördüğünü ve bunu kendisine özellikle vurguladığını dile getirdi. Oyuncu ayrıca "Dizi gerçekten iyi. Ben de izliyorum. Dizide oynayan adam da kadın da çok iyi" dedi.

CAN YAMAN'DAN BRADLEY COOPER'A CEVAP GELDİ

Sosyal medya hesabından röportajı paylaşan Can Yaman, "Videoyu çok sevdim. @joerogan lütfen Bradley'e annesine selamlarımı ilet. Yeni dizim Sandokan 19'unda Netflix ABD'de yayınlanacak, umarım onu ​​da beğenir!" dedi.