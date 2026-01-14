Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Bradley Cooper, Erkenci Kuş dizisi övdü! Can Yaman'dan cevap gecikmedi

Dünyaca ünlü yıldız Bradley Cooper, katıldığı programda annesinin COVID döneminde Erkenci Kuş dizisini defalarca izlediğini belirterek Can Yaman ve Demet Özdemir'i övgü yağmuruna tuttu. Sosyal medya hesabından Bradley Cooper'a cevap veren Can Yaman, yeni dizisinin tanıtımını yaptı.

Kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmış ve ifadesi alındıktan sonra ise serbest bırakılmıştı. Can Yaman bu sefer ise Bradley Cooper'ın katıldığı programda Erkenci Kuş dizisinden bahsetmesiyle gündem oldu.

BRADLEY COOPER'DAN EKENCİ KUŞ İTİRAFI

Bradley Cooper, annesi Gloria’nın COVID-19 pandemisi döneminde, Türkiye’de 2018 yılında yayınlanan “Erkenci Kuş” dizisini izlemeye başladığını anlattı. Ünlü oyuncu, annesinin dizinin 360 bölümünün her birini en az 4-5 kez izlediğini söyledi.

Bradley Cooper, Erkenci Kuş dizisi övdü! Can Yaman'dan cevap gecikmedi

BRADLEY COOPER'DAN DEMET ÖZDEMİR VE CAN YAMAN'A ÖVGÜLER

Bradley Cooper, annesinin dizinin başrol oyuncusu Can Yaman’ı “dünyadaki en iyi aktör” olarak gördüğünü ve bunu kendisine özellikle vurguladığını dile getirdi. Oyuncu ayrıca "Dizi gerçekten iyi. Ben de izliyorum. Dizide oynayan adam da kadın da çok iyi" dedi.

Bradley Cooper, Erkenci Kuş dizisi övdü! Can Yaman'dan cevap gecikmedi

CAN YAMAN'DAN BRADLEY COOPER'A CEVAP GELDİ

Sosyal medya hesabından röportajı paylaşan Can Yaman, "Videoyu çok sevdim. @joerogan lütfen Bradley'e annesine selamlarımı ilet. Yeni dizim Sandokan 19'unda Netflix ABD'de yayınlanacak, umarım onu ​​da beğenir!" dedi.

Bradley Cooper, Erkenci Kuş dizisi övdü! Can Yaman'dan cevap gecikmedi
