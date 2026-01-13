Hazal Kaya'nın makyajsız haline beğeni yağdı!

Genco, Aşk'ı Memnu, Adını Feriha Koydum ve Bizim Hikaye gibi dizilerde rol alan Hazal Kaya, 2019 yılında oğlunu, 2023 yılında ise kızını dünyaya getirdi. Bir süredir ekrandan uzak olan Hazal Kaya, son görüntüsüyle takipçilerinde beğeni aldı.

HAZAL KAYA'NIN MAKYAJSIZ HALİNE BEĞENİ YAĞDI

35 yaşındaki oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz gün yeni filminin galasında fit görüntüsüyle beğeni topladı. Dün gittiği güzellik merkezinde görüntülenen Hazal Kaya, makyajsız haliyle beğeni yağmuruna tutuldu.

DİŞ ESTETİĞİ SONRASI ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Katıldığı galada farklı görünümüyle dikkat çeken Hazal Kaya'nın diş estetiği yaptırdığı iddia edildi. Hazal Kaya'nın son hali ise takipçilerini ikiye böldü. Oldukça büyük yapılan dişleri, Hazal Kaya'ya yakıştırmayanlar kadar, güzel bulanlar da oldu.