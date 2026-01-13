Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Gülseren Ceylan, üvey kızı Yasmin Erbil ile kaza yaptı! Mehmet Ali Erbil'in hediye ettiği milyonluk araç hasar gördü

Gülseren Erbil, eşi Mehmet Ali Erbil’in hediye ettiği lüks aracı ile direğe çarptı. Üvey kızı Yasmin Erbil ile kaza yapan Gülseren Ceylan: “Bir de bana diyorlar; elit ol, seramiğe git. Benim elitlik bu kadar abi!”

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 15:45
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 15:50

Geçtiğimiz haftalarda boşanacakları konuşulan ile aralarındaki sorunu halletmiş ve barıştıklarını duyurmuştu. Mehmet Ali Erbil'in kızı hesabından Gülseren Ceylan ile kaza yaptıklarını paylaştı. Gülseren Erbil o anlarda "Benim elitliğim bu kadar" sözleriyle dikkat çekti.

GÜLSEREN CEYLAN ÜVEY KIZI YASMİN ERBİL İLE KAZA YAPTI

Mehmet Ali Erbil'in 29 yaşındaki eşi Gülseren Ceylan ile kızı Yasmin Erbil seramik kursuna giderken kaza yaptı. Sosyal medya hesabından video paylaşan Yasmin Erbil, "direğe çarptık" derken, Gülseren Ceylan ile "Benim elitliğim bu kadar işte" dedi.

Gülseren Ceylan, üvey kızı Yasmin Erbil ile kaza yaptı! Mehmet Ali Erbil'in hediye ettiği milyonluk araç hasar gördü

Aracın son halini gösteren Yasmin Erbil'e sitem eden Gülseren Ceylan, "Araba ötüyor. Yasmin orada bir şey yok. Kocaman direk varmış" dedi.

Gülseren Ceylan, üvey kızı Yasmin Erbil ile kaza yaptı! Mehmet Ali Erbil'in hediye ettiği milyonluk araç hasar gördü

Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük eşi Gülseren Erbil'e hediye ettiği aracın fiyatının 10 milyon TL olduğu iddia edilmişti.

Gülseren Ceylan, üvey kızı Yasmin Erbil ile kaza yaptı! Mehmet Ali Erbil'in hediye ettiği milyonluk araç hasar gördü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gökçe Akyıldız ile Berk Atan aşkı kısa sürdü!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İbrahim Tatlıses, Survivor'daki kızı Dilan Çıtak'tan şikayetçi oldu
ETİKETLER
#sosyal medya
#araba kazası
#mehmet ali erbil
#gülseren ceylan
#yasmin erbil
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.