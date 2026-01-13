Gülseren Ceylan, üvey kızı Yasmin Erbil ile kaza yaptı! Mehmet Ali Erbil'in hediye ettiği milyonluk araç hasar gördü

Geçtiğimiz haftalarda boşanacakları konuşulan Gülseren Ceylan ile Mehmet Ali Erbil aralarındaki sorunu halletmiş ve barıştıklarını duyurmuştu. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medya hesabından Gülseren Ceylan ile kaza yaptıklarını paylaştı. Gülseren Erbil o anlarda "Benim elitliğim bu kadar" sözleriyle dikkat çekti.

GÜLSEREN CEYLAN ÜVEY KIZI YASMİN ERBİL İLE KAZA YAPTI

Mehmet Ali Erbil'in 29 yaşındaki eşi Gülseren Ceylan ile kızı Yasmin Erbil seramik kursuna giderken kaza yaptı. Sosyal medya hesabından video paylaşan Yasmin Erbil, "direğe çarptık" derken, Gülseren Ceylan ile "Benim elitliğim bu kadar işte" dedi.

Aracın son halini gösteren Yasmin Erbil'e sitem eden Gülseren Ceylan, "Araba ötüyor. Yasmin orada bir şey yok. Kocaman direk varmış" dedi.

Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük eşi Gülseren Erbil'e hediye ettiği aracın fiyatının 10 milyon TL olduğu iddia edilmişti.