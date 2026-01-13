Menü Kapat
TGRT Haber
 Dilek Ulusan

Gökçe Akyıldız ile Berk Atan aşkı kısa sürdü!

Gönül Dağı dizisinde tanışan Berk Atan ile Gökçe Akyıldız havalimanında birlikte görüntülenmiş ve aşklarını itiraf etmişti. Yaklaşık 1 aydır sevgili olan Berk Atan ile Gökçe Akyıldız ayrıldı ve çift birbirlerini takip çıkarak

Gökçe Akyıldız ile Berk Atan aşkı kısa sürdü!
Gönül Dağı dizisinde 6 sezondur rol alan Berk Atan ile yeni sezonda diziye dahil olan ve kısa süre kalan Gökçe Akyıldız'ın aşk yaşadığı iddia edildi. Çift havalimanında aşklarını itiraf etmiş ve daha sonra sık sık bir araya gelmişti. Berk Atan ile Gökçe Akyıldız çiftinin aşkı kısa sürdü.

GÖKÇE AKYILDIZ VE BERK ATAN ÇİFTİ AYRILDI

Aynı seti paylaşan ve kısa sürede aşk yaşamaya başlayan Gökçe Akyıldız ile Berk Atan çifti ilk olarak bir kafede daha sonra ise havalimanında kameralara yakalanmıştı. Fransa tatilinden dönüşte konuşan çift aşklarını doğrulamıştı.

Gökçe Akyıldız ile Berk Atan aşkı kısa sürdü!

Son olarak yaklaşık 1 aydır sevgili olan çift birbirlerini takipten çıktı. Bu hamle sonrası Gökçe Akyıldız ile Berk Atan çiftinin ayrıldığı iddia edildi. İkili henüz ayrılıkla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Gökçe Akyıldız ile Berk Atan aşkı kısa sürdü!
