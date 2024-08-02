BTK'nın Instagram erişim engelinden zararları büyük! Fenomenler dakika başı milyonlar kaybediyor

02 Ağustos 2024 09:45 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 09:58

Instagram erişim engelini kaldırmak için ücretsiz VPN çözümleri, yöntemler ve ücretsiz uygulamalar

Instagram erişim engelini kaldırmak için ücretsiz VPN çözümleri, yöntemler ve ücretsiz uygulamalar

Sabah saatlerinde Instagram'a erişim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar ilk önce uygulamanın çöktüğünü düşündü. BTK tarafından yapılan açıklamada ise siteye erişim engeli getirildiği bildirildi.

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken erişim engelinin neden yapıldığına ve ne kadar süreceğinize ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

INSTAGRAM ERİŞİM ENGELİ EN ÇOK ONLARI ETKİLEDİ

Vatandaşların uzun süredir erişim sağlayamadığı Instagram'a gelen erişim engeli hiç şüphesiz en çok fenomenleri etkiledi. Paylaşım başına binlerce lira kazanan fenomenler sadece bir saat başına bile ciddi kayıplar yaşadı.

BÜYÜK ZARARDALAR

15 saniyelik reklam ücreti olarak 300 bin TL kazandığı iddia edilen 6 milyon takipçili Danla Bilic, ve 250 bin TL ile onu izleyen Selin Ciğerci, Gamze Erçel, Ala Tokel gibi isimler erişim engelinden en çok etkilenen fenomenlerin başını çekiyor.

İdo Tatlıses’in eşi Yasemin Şefkatli’nin 677 bin takipçisi bulunuyor. Şefkatli’nin de 120 bin lira aldığı iddia ediliyor.

Sık sık gündeme gelen Duygu Özaslan'ın ise hikaye başı 100 bin lira aldığı söyleniyor.