BTS fanları Jin'in askerden dönüşünü kutladı

14 Haziran 2024 04:04 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 04:26

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Güney Koreli K-pop erkek grubu BTS'in üyesi Jin'in Güney Kore ordusundan 8 aylık görev süresini tamamlayarak terhis olmasının ardından grubun fanları Jin'in dönüşü için özel süslemeler hazırladı.

Grubun müzik kariyerlerini askıya alarak zorunlu ulusal hizmetini tamamlayan ilk üyesi olan Jin ve ekip üyeleri, grubun 11. çıkış yıldönümünü kutladı.

KUZEY KORE TEHDİDİ YÜZÜNDEN ZORUNLU ASKERLİK YAPTIRILIYOR

Güney Kore vatandaşı olan 18-28 yaş arasındaki tüm erkeklerin 20 ay süreyle mecburi askeri hizmette bulunmaları gerekiyor.

Güney Kore’nin nükleer silahlara sahip olduğu düşünülen komşusu Kuzey Kore’ye karşı savunulması ülkedeki en önemli güvenlik sorunu, bu nedenle tüm erkeklerin askeri tedrisattan geçmeleri mecburi tutuluyor.

Yıllar içerisinde bazı Güney Koreliler askerlik hizmetinden muaf tutulmuş ya da daha kısa dönem askerlik yapmalarına imkân tanınmıştı.