Survivor yarışmasında Ogeday kazanan oldu! Nefise ile finalde karşılaştı

14 Haziran 2024 01:21 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 01:27

Survivor All Star yarışmasında Seda'yı yenen Ogeday ile Batuhan'ı yenen Nefise finalde karşılaştı. Büyük finalde kazanan Ogeday oldu.

Survivor All Star 2024'te ilk iki finalist Dominik Cumhuriyeti'ndeki oyunlarda galip gelen Batuhan ve Nefise, olurken; İstanbul'daki yarı finalde de Ogeday ve Seda finale adını yazdırdı.

İlk olarak yarışmacıların yüzdelerini açıklayan Murat Ceylan, "6 olan rakibini eleyecek ve kalan iki yarışmacı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek" dedi ve eşleşmeleri duyurdu.

%67,4 yüzdesi olan Ogeday, %54,85 yüzdeli Seda ile eşleşti. %60,54 yüzdeye sahip Nefise ise %59,75 orana sahip olan Batuhan ile eşleşti. Ogeday ile Nefise atış seçen taraf oldu.

OGEDAY 6-1 SKORLA KAZANDI

Son ikiye kalmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan Ogeday, 6-1 skorla kazandı. Böylece Ogeday, iki final koltuğundan birinin sahibi oldu.

Gözyaşlarını tutamayan Seda, "İlk defa üzüntüden değil mutluluktan ağlıyorum. Kendi emeğimle gelebildiğim yere kadar geldim, gönlümün şampiyonuyla eşleştim. Ogeday'ın şampiyon olmasını ondan daha çok istiyorum. Bu yıl harika bir takımdaydım, hepsini çok seviyorum. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Batuhan Karacakaya'yı 6-1 skorla mağlup eden Nefise, adını finale yazdırmayı başardı.

Survivor'a veda eden Batuhan, "Herkese çok teşekkür ederim. Sonradan gelmeme rağmen bir şeyleri başardığımı düşünüyorum. Benden bu kadar" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYON OGEDAY GİRİŞKEN OLDU

Büyük finalde rakibi Nefise'yi 6-2 deviren Ogeday, Survivor All Star'ın şampiyonu oldu.