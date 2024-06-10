Survivor’ın iddialı yarışmacısı elendi! Aldığı cezalarla tanınıyordu!

10 Haziran 2024 08:56 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 09:07

Survivor All Star'ın dün akşam yapılan eleme oyunda adaya veda isim Yunus Emre oldu. Yunus Emre konuşmasında, "Ağlayacağım, zor tutuyorum kendimi ama bu konuşmayı da yapmak zorundayım" dedi.

SURVIVOR'DA ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Dün yapılan düelloda ilk turunda Yunus Emre, Nefise'ye karşı 5-1 mağlup olunca karşı rakibi Atakan ile final turunda karşılaştı. Düello finalinde 5-3 kaybeden Yunus Emre Özden yarışmaya veda etti.

SURVIVOR YUNUS EMRE KİMDİR?

1993 doğumlu Yunus Emre Özden, Açıköğretim Fakültesi'nde Ulaştırma Lojistik eğitimi aldı. Genç yaşında modellik yapmaya başladı. Spor salonunda keşfedildikten sonra dövüşlere katılmış ve 2019'da Türkiye 3.'sü, İstanbul 2.'si oldu.