Bülent Ersoy garsona 'Çirkin' dedi, tepkiler peş peşe geldi

13 Temmuz 2024 11:53 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 12:03

Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'in yer aldığı Dünya Güzellerim Tatilde programında kendisine servis yapan garsona 'çirkinsin' diyen Bülent Ersoy tepki topladı.

BÜLENT ERSOY GARSONA 'ÇİRKİNSİN' DEDİ, TEPKİ YAĞDI

Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programında kendisine servis yapan erkek garsona nereli olduğunu sordu. "Karslıyım" cevabını alan Ersoy, garsona "Biraz çirkinsin ama olsun" dedi. Ersoy sonrasında "Şaka şaka" derken o anlar sosyal medyada tepki topladı.