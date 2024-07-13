Bülent Ersoy garsona 'Çirkin' dedi, tepkiler peş peşe geldi
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
13 Temmuz 2024 11:53 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 12:03
Dünya Güzellerim Tatilde programıyla ekranlara geri dönen Bülent Ersoy, programda kendisine meyve suyu getiren garsona ilk nereli olduğunu sordu, daha sonra ise 'Çirkinsin' dedi. Sosyal medyada paylaşılan o anlara kısa sürede tepki yağdı.
Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'in yer aldığı Dünya Güzellerim Tatilde programında kendisine servis yapan garsona 'çirkinsin' diyen Bülent Ersoy tepki topladı.
BÜLENT ERSOY GARSONA 'ÇİRKİNSİN' DEDİ, TEPKİ YAĞDI
Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Tatilde programında kendisine servis yapan erkek garsona nereli olduğunu sordu. "Karslıyım" cevabını alan Ersoy, garsona "Biraz çirkinsin ama olsun" dedi. Ersoy sonrasında "Şaka şaka" derken o anlar sosyal medyada tepki topladı.
Kaynak: tgrthaber.com