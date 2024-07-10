Bülent Ersoy tekneden düştü! Kayıt tuşuna basmayan yönetmeni dövmek için bekledi
Dünya Güzellerim Tatilde programıyla ekrana dönen Bülent Ersoy, çekimlerde denize düştü. O anları kayıt altına almayan yönetmene sinirlenen Bülent Ersoy “Bu yönetmeni döveceğim, bırakın beni tutmayın” dediği iddia edildi.
Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever’in yer aldığı Dünya Güzellerim Tatilde programında sular durulmuyor. Tekneden denize düşen Bülent Ersoy, o anların kayıt altına almayan yönetmeni dövmek için 6 saat beklediği öne sürüldü.
BÜLENT ERSOY, YÖNETMENİ DÖVMEK İÇİN 6 SAAT BEKLEDİ
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Dünya Güzellerim Tatilde programının çekimlerinde Bülent Ersoy, tekneden düştü. Yönetmen Veli o anları kayıt altına almayınca Bülent Ersoy küplere bindi. Çekimleri izleyen Bülent Ersoy sahnelerinin az olmasına sinirlenince “ Bu yönetmeni döveceğim, bırakın beni tutmayın” dediği iddia edildi.
BÜLENT ERSOY 6 SAAT YÖNETMENİ BEKLEMİŞ
Olaydan sonra odasına kapanan yönetmen, yemek için bile odasından çıkmamış. Otelin girişine oturan Bülent Ersoy, " Elbet buradan geçecek, yakalayacağım" diyerek 6.5 saat yerinden kalkmamış. 7 saatin sonunda yerinden kalkan Bülent Ersoy'un ertesi gün sinirinin yatıştığı ve olayın tatlıya bağlandığı aktarıldı.