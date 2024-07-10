Bülent Ersoy tekneden düştü! Kayıt tuşuna basmayan yönetmeni dövmek için bekledi

10 Temmuz 2024 14:50 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 14:56

Bülent Ersoy, Banu Alkan, Safiye Soyman ve Seray Sever’in yer aldığı Dünya Güzellerim Tatilde programında sular durulmuyor. Tekneden denize düşen Bülent Ersoy, o anların kayıt altına almayan yönetmeni dövmek için 6 saat beklediği öne sürüldü.

BÜLENT ERSOY, YÖNETMENİ DÖVMEK İÇİN 6 SAAT BEKLEDİ

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Dünya Güzellerim Tatilde programının çekimlerinde Bülent Ersoy, tekneden düştü. Yönetmen Veli o anları kayıt altına almayınca Bülent Ersoy küplere bindi. Çekimleri izleyen Bülent Ersoy sahnelerinin az olmasına sinirlenince “ Bu yönetmeni döveceğim, bırakın beni tutmayın” dediği iddia edildi.

BÜLENT ERSOY 6 SAAT YÖNETMENİ BEKLEMİŞ

Olaydan sonra odasına kapanan yönetmen, yemek için bile odasından çıkmamış. Otelin girişine oturan Bülent Ersoy, " Elbet buradan geçecek, yakalayacağım" diyerek 6.5 saat yerinden kalkmamış. 7 saatin sonunda yerinden kalkan Bülent Ersoy'un ertesi gün sinirinin yatıştığı ve olayın tatlıya bağlandığı aktarıldı.