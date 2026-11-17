Güçlü sesi ve sahne performansıyla Türk halk müziğinin önemli isimleri arasında yer alan Bülent Serttaş, son zamanlarda müzik kariyerinin yanı sıra özellikle estetik operasyonlarıyla da çok konuşulmuştu. Ünlü türkücü, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını cevapladı. Gazetecilerin estetik konusundaki sorularını cevaplayan Bülent Serttaş, samimi itiraflarıyla dikkat çekti. Yüzündeki estetik işlemleri tek tek anlatan ünlü sanatçı, göz kapakları ve botoksla ilgili açıklamalarıyla merak edilen soruya cevap verdi. İşte Bülent Serttaş'ın şaşırtan estetik itiraflarının detayları...

BÜLENT SERTTAŞ'TAN ESTETİK İTİRAFI!

Uzun yıllar boyunca Türk halk müziği sanatçısı olarak sahnelerde yerini alan Bülent Serttaş, son zamanlarda kilo vermesiyle ve yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmüyor. 1983 yılından bu yana birçok farklı mekanda sahne alarak türkülerini seslendiren Serttaş, şimdilerde güçlü sesi ve sahne performansıyla kariyerini kaldığı yerden devam ettiriyor.

Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedilen, türkü ve arabesk yorumlarıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü sanatçı, müzik kariyerinin yanı sıra zaman zaman oyunculuk alanındaki çalışmalarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Sadece müzik kariyerindeki başarısıyla değil, aynı zamanda özel hayatıyla da adından sık sık söz ettiren Bülent Serttaş, son yıllarda verdiği kilolarla ve değişen görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Şimdilerde ise daha çok yüzündeki değişimlerle adından söz ettiren ünlü türkücü, yaptırdığı estetik operasyonlarla da büyük ses getiriyor.

Son zamanlarda Serttaş'ın estetik yaptırıp yaptırmadığına dair birçok farklı yorum bulunuyor. Birbirinden başarılı birçok albüm ve müzik çalışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Serttaş, estetik itirafıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Zaman zaman sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemde yer edinen Bülent Serttaş'tan estetik itirafı geldi. Bir süredir hakkında estetik yaptırıp yaptırmadığına ilişkin çeşitli yorumlar yapılan ünlü türkücü, bir etkinlikte görüntülendi. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Serttaş, gazetecilerin sorularını cevapladı. Ünlü sanatçı, estetik operasyonları hakkında yöneltilen soruları da cevapsız bırakmadı.

"TADINDA YAPTIRDIM"

Türk halk müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Bülent Serttaş, geçtiğimiz gün katıldığı etkinlikte basın mensuplarının sorularını cevapladı. Açıklamalarında samimi itiraflara da yer veren ünlü türkücü, estetik operasyonları hakkında yöneltilen soruları da cevaplamaktan kaçınmadı. Özellikle son zamanlarda geçirdiği estetik işlemler merak edilen Serttaş, bugüne kadar yaptırdığı operasyonları tek tek anlattı.

Doğal görünümden yana olduğunun altını çizen Bülent Serttaş, estetik konusundaki düşüncelerini de paylaştı. Estetik sorularına açık yüreklilikle cevap veren Serttaş, açıklamasında "Benim göz kapaklarım gitti. Başka yüzüme hiçbir şey yaptırmadım. Göz kenarlarıma botoks yaptırdım. Ama tadında yaptırdım." ifadelerine yer verdi.

Estetik konusunda abartıdan hoşlanmadığını, her şeyin tadında olması gerektiğini belirten Serttaş, "Çok fazla olmaz. Tadında seviyorum ben. Kadın da erkek de yakışanı yapsınlar. Hiç karşı değilim. Abartılı olunca sevmiyorum, olmuyor." şeklinde konuştu.