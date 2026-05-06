Son dönemde kilo veren ünlü isimler kervanına Bülent Serttaş’ta dahil oldu. Ünlü şarkıcı tamı tamına 3 ayda 18 kilo verdi. Kilo verme süreci dikkat çeken Serttaş'ın sırrı belli oldu. Bülent Serttaş, kilo vermesinin ardından son haliyle gündem oldu. İşte detaylar…

HABERİN ÖZETİ Bülent Serttaş 3 ayda 18 kilo verdi! Zayıflama sırrı belli olurken son hali gündem oldu Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, 3 ayda 18 kilo vererek zayıflama sırrıyla gündeme geldi. Bülent Serttaş, 3 ayda 18 kilo verdi. Kilo verme sırrının zayıflama iğnesi olduğunu belirtti. Daha önce zayıflama iğnesine karşı olduğunu ancak araştırma sonrası kullanmaya karar verdiğini söyledi. 3-4 kilo daha vermek istediğini ve her gün 1 saat yürüdüğünü açıkladı. 61 yaşındaki Serttaş, kilo verme sürecinin sonunda giyim stilini de değiştirdi.

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, son zamanlarda verdiği kilolarla gündem oldu. Tamı tamına 3 ayda 18 kilo veren Bülent Serttaş, dikkatleri üzerine çekti. Son zamanlarda zayıflama kervanına katılan ünlü isimlerden biri olan Serttaş, zayıflama sırrıyla da oldukça dikkat çekti.

Türk müziğinin güçlü seslerinden biri olan Bülent Serttaş, son dönemde fiziki değişimiyle dikkat çekerken gündemdeki yerini almaya devam ediyor. Gerek sahne performansı gerekse de enerjisiyle yıllardır geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü isim verdiği kilolarla da oldukça konuşuluyor.

3 ay gibi kısa sürede 18 kilo veren Bülent Serttaş, tüm süreçlerini anlatarak zayıflama sırrından da bahsetti. Ünlü isimler arasında popüler olmaya başlayan zayıflama iğneleri ile zayıfladığını ifade eden Bülent Serttaş, açıklamalarıyla da gündem oldu.

Zayıflama iğnesine karşı mesafeli olduğunda söz eden Bülent Serttaş, kilo verme sürecinde iğne de kullandığını ifade etti. Bülent Serttaş, "Zayıflama iğnesiyle... Ben iğneye karşıydım aslında. Bugüne kadar doğru dürüst iğne yaptırmadım. Hastalansam bile iğne yaptırmaya, antibiyotik kullanmaya karşı biriyim. Doğal yollarla tedavi etmeye çalışırım kedimi. Ama zayıflama iğnesiyle ilgili araştırmalar yaptım ve kullanmaya karar verdim.” diyerek zayıflama iğnesi kullanmaya başladığını ifade etti.

3 ay gibi kısa sürede tam 18 kilo veren Bülent Serttaş, 3-4 kilo daha vermek istediğinden söz ederken, her gün 1 saat yürüyüş yaptığını da açıkladı. Verdiği kilolarla hayranlarının dikkatini çeken Bülent Serttaş, sosyal medyadan da ‘gençleşmiş’ yorumları almayı da ihmal etmedi.

Ayrıca 61 yaşında olan Bülent Serttaş, kilo verme sürecinin sonunda sadece fiziksel olarak değil giyim stilini de değiştirerek giyim stiliyle de büyük beğeni topladı. Ünlü isim hayranları tarafından kısa sürede en çok konuşulan konular arasında yer aldı.